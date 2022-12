Zupełnie nowe, inspirowane Dziadkiem do Orzechów i Alicją w Krainie Czarów dekoracje, zimowe miasteczko i koncert Gospel Joy – to tylko część atrakcji, które czekają na klientów Westfield Mokotów.

Aby poczuć magię Świąt wystarczą odwiedziny w Westfield Mokotów, które rozbłysło tysiącem świateł i kolorów.

Dzięki nowym, inspirowanym Dziadkiem do Orzechów dekoracjom, poczuć się można niczym Klara z bajki Hoffmanna, która w Wigilijną noc przenosi się do królestwa zabawek.

W elementach ozdób dostrzec można figurki żołnierzyków, dziadka do orzechów, zwierząt czy cukierków.

Odrobinę szaleństwa wprowadzają elementy inspirowane „Alicją w Krainie Czarów”, takie jak szachownice czy optyczne iluzje.

Całość utrzymana jest w baśniowo-fantastycznej konwencji, pełnej światła i zaskakujących detali.

Kolorystyka dekoracji, z dominującą czerwienią, butelkową zielenią i złotem, nawiązuje do tradycji europejskich Świąt.

Tegoroczne dekoracje, choć niezwykle bogate i rozświetlone, mocno wpisują się w nurt zrównoważonego rozwoju, co jest dla nas niezwykle ważne. Wszystkie elementy świecące to najnowocześniejsze, energooszczędne LEDy, a dodatkowo w okresie świąteczno-karnawałowym zrezygnowaliśmy z dodatkowego oświetlenia dekoracyjnego (takiego jak podświetlanie gzymsów), co pozwala na lepsze zbilansowanie zużycia oświetlenia świątecznych dekoracji – tłumaczy Izabela Wójcik, dyrektor Westfield Mokotów.

To jednak nie koniec atrakcji jakie czekają na klientów Westfield Mokotów w przedświąteczny czas. Od 6 do 11 grudnia główna rotunda centrum zmieni się w świąteczne miasteczko z dawnych lat, przygotowane we współpracy z Vogue Polska. Klienci robiący zakupy w Westfield Mokotów będą mogli wymienić paragony na niespodzianki, zapakować prezenty w unikalne, bajkowe papiery (kto woli zrobić to samodzielnie w domu, będzie mógł zabrać zestaw do pakowania ze sobą), napić się zimowej herbaty czy przygotować własne świąteczne ozdoby, a także wziąć udział w konkursie odpowiadając na pytanie „Czym są dla Ciebie Święta?”.

W weekend 10-11 grudnia odbędą się także warsztaty prowadzone przez florystki z Kwietnego Wozu, podczas których uczestnicy przygotują wianki świąteczne, będące pięknym uzupełnieniem domowego wystroju lub miłym prezentem dla bliskiej osoby. Dopełnieniem świątecznych wydarzeń będzie koncert zespołu Gospel Joy, który w niedzielę, 11 grudnia, zaprezentuje wyjątkowe aranżacje znanych i lubianych świątecznych utworów.

