Ukraina wciąż potrzebuje pomocy. Wrocławskie centrum handlowe Magnolia Park rusza z akcją dostarczenia apteczek.

Magnolia Park promuje zbiórkę na zakup medycznych zestawów pierwszej pomocy. Darowizny zebrane podczas kampanii zostaną przekazane Narodowemu Bankowi Ukrainy z przeznaczeniem dla Ministerstwa Zdrowia.

Jak to zrobić? ➡️ To bardzo proste! Wystarczy zeskanować kod QR 🤳 umieszczony na plakatach w Magnolia Park lub wejść na stronę 🌐 multi.eu/pl/support-ukraine/, na której można przekazać wybraną przez siebie kwotę - zachęca galeria na swoim profilu na portalu Facebook

Przybliżony koszt jednej apteczki to aż 110 euro, dlatego każda złotówka jest niezwykle cenna.

Magnolia Park to centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjne na Dolnym Śląsku. We wrocławskiej galerii jest około 260 sklepów, kawiarni, restauracji i punktów usługowych. Na zmotoryzowanych klientów czeka ponad 3 tys. darmowych miejsc parkingowych. Wśród wielu renomowanych polskich i międzynarodowych marek dostępnych dziś w Magnolia Park znajdują się m.in.: C&A, Decathlon, Denon, ECCO, H&M, Home&You, InterSport, KappAhl, Media Markt, New Yorker, Peek&Cloppenburg, Pierre Cardin, RESERVED, TOUS, W. Kruk, Zara, Zara Home, Decathlon, TK Maxx i kino Helios.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl