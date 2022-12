Magnolia Park w swoich mediach społecznościowych podpowiada klientom, w których sklepach szukać sylwestrowych kreacji i dekoracji.

- Odpowiedni klimat sylwestrowej nocy zapewnią tematyczne dekoracje. 🤩 Balony, serpentyny, konfetti, kieliszki i zastawa stołowa sprawią, że 31 stycznia 2022 na długo zapisze się w pamięci. 🤭 Przygotowując się do sylwestra, zajrzyjcie do naszego centrum. 🌸 empik, DUKA i Homla to miejsca, w których kupicie akcesoria i dekoracje z poniższych zdjęć - podpowiada Magnolia Park na swoim profilu na portalu Facebook.

Magnolia Park poleca kierunek po sylwestrowy outfit

Reserved, Sinsay, H&M i New Yorker - te sklepy poleca wrocławskie centrum handlowe.

Wieszaki w naszych sklepach wprost uginają się od propozycji zjawiskowych sukienek, spódniczek, butów i akcesoriów, dzięki którym oczy wszystkich będą zwrócone na Was zachęca Magnolia Park na swoim profilu na portalu Facebook.

