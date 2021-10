Magnolia Park świętuje urodziny

Magnolia Park obchodzi urodziny z rozmachem.

Na najbliższy piątek i sobotę (22 i 23 października) przygotowała wiele atrakcji.

– Chcemy spędzić ten wyjątkowy czas razem z naszymi klientami i podziękować w ten sposób za wspólne 14 lat. Świętujmy razem, naprawdę warto, bo nagród jest dużo i są wyjątkowo atrakcyjne – zaprasza Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor centrum handlowego Magnolia Park.

Co dokładnie przygotowała Magnolia Park? Atrakcyjne rabaty, konkursy oraz wyjątkowe prezenty. Do zdobycia są karty podarunkowe o łącznej wartości 60 tysięcy złotych, cenne nagrody rzeczowe oraz vouchery zakupowe do sklepów biorących udział w akcji promocyjnej.

Urodzinowe rabaty

Na klientów Magnolia Park czekają specjalne zniżki sięgające nawet 50 proc. W akcji bierze niemal 100 sklepów różnorodnych kategorii – sklepy odzieżowe, sportowe, elektroniczne, z artykułami wyposażenia domu, drogerie, a także restauracje i kawiarnie. Wszystkie zostaną oznaczone urodzinowymi plakatami informującymi o wysokości zniżek.

Karta podarunkowa za selfie i życzenia

Główne wydarzenia będą się rozgrywały na placu przed Empikiem, gdzie będzie można wziąć udział w konkursie i zdobyć atrakcyjne nagrody. Wystarczy zrobić sobie pomysłowe, pamiątkowe zdjęcia wśród balonów oraz złożyć życzenia urodzinowe. Do wygrania jest 5 kart podarunkowych o wysokości 200 zł.

Prezenty za zakupy

To nie koniec promocji. Magnolia Park przygotowała dla klientów również bony podarunkowe o wartości od 30 do nawet 500 zł. Łącznie podaruje ponad 60 tysięcy złotych. Do rozdania są też cenne nagrody rzeczowe oraz vouchery zakupowe ufundowane przez firmy i sklepy znajdujące się w Magnolia Park. Wśród nagród są m.in. głośniki i gimbal, krawaty, skórzane paski, świece, zestawy kosmetyków od renomowanych marek oraz bony do wykorzystania

w restauracjach i kawiarniach znajdujących się w centrum handlowym. Aby zdobyć nagrody, wystarczy zrobić zakupy na kwotę 250 zł na maksymalnie dwóch paragonach i okazać je w punkcie konkursowym na placu obok Empiku.