Magnolia Park wzbogaca ofertę o dwa nowe salony

W Magnolia Park we Wrocławiu otworzyły się dwa nowe sklepy: Homla z produktami wyposażenia i aranżacji wnętrz oraz Dante z ubraniami wielu światowych marek.

Dwie nowości w Magnolia Park: salony Homla i Dante

Magnolia Park zapewnia pełne bezpieczeństwo korzystania z centrum. Potwierdzeniem jest certyfikat SafeGuard.

Homla oferuje artykuły wyposażenia oraz aranżacji wnętrz. O jej popularności w Polsce świadczy liczba sklepów stacjonarnych, których – włącznie z najnowszym we Wrocławiu – jest 34.

– Lubiana i ceniona marka rozwija działalność w Polsce dopiero od kilku lat, ale robi to w szybkim tempie. Cieszymy się, że kolejny krok stawia w naszym centrum – mówi Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor centrum handlowego Magnolia Park. – Nowy sklep z pewnością spodoba się wszystkim osobom, które cenią wyjątkowy design połączony z funkcjonalnością i atrakcyjną ceną – dodaje.

Moda na wnętrza w stylu boho

W najnowszym salonie, obok podstawowego asortymentu, zaprezentowana jest nowa kolekcja na wiosnę i lato 2021.

– BOHO to kolekcja inspirowana tradycyjnymi kolorami, nadrukami i materiałami kojarzącymi się z tą estetyką. Kolekcja została stworzona tak, aby móc wystylizować całe mieszkanie w tym stylu lub wykorzystać jedynie dodatki do wprowadzenia do wnętrza odrobiny klimatu etno – mówi Kinga Filipiak, marketing manager Homla.

Homla znajduje się na parterze Magnolia Park, naprzeciwko sklepu Jack Wolfskin i obok biura podróży TUI. Jest to kolejny sklep w centrum oferujący elementy wyposażenia wnętrz. Pozostałe to: Castorama, Duka, Home&You, Komfort, TK Maxx, Tchibo oraz Zara Home.

Druga nowość – Dante

Drugim nowo otwartym sklepem w Magnolia Park jest Dante. To salon odzieżowy z damskimi i męskimi markami premium. Oferuje starannie wyselekcjonowane i najbardziej pożądane kolekcje znanych projektantów, takich jak: Elisabetta Franchi, Versace Jeans Couture, Dsquared2, One TeaSpoon, Emporio Armani, Mystique Beach.

– Duże wrażenie, oprócz asortymentu, robi komfortowa przestrzeń. Do dyspozycji klientów jest profesjonalna obsługa, która doradzi i pomoże w wyborze – mówi Joanna Sawośko-Duda. – Jesteśmy przekonani, że taki sklep spodoba się naszym klientom. Zainteresowanie produktami premium rośnie, więc takie salony są potrzebne, szczególnie w kategorii odzieży. Bardzo cieszymy się, że Dante dołączył do grona naszych najemców – dodaje.