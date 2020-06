Magnolia Park wznawia akcję krwiodawstwa

Już 6 czerwca można oddać krew pod Magnolia Park, by uzupełnić bank centrum krwiodawstwa we Wrocławiu. Organizatorzy zapewniają w pełni bezpieczne warunki. To pierwsza z pięciu zaplanowanych zbiórek.

Magnolia Park przez cały okres trwania epidemii pomaga potrzebującym. Teraz organizuje zbiórkę krwi, żeby wesprzeć Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu.

Najbliższa okazja do pomocy nadarza się 6 czerwca (w sobotę) na parkingu pod Magnolia Park przy wejściu od ul. Legnickiej, gdzie zaparkuje krwiobus RCKiK. Krew można oddawać w godzinach od 10.00 do 14.00. Nowością będzie namiot do wstępnej kwalifikacji medycznej, który stanie obok autobusu. W namiocie przeprowadzony zostanie pomiar temperatury i wywiad medyczny w formie ankiety – to wszystko w ramach zachowania nowych zasad bezpieczeństwa podczas zbiórek. – Takie akcje są dla nas ważne, ponieważ zdarzają się okresy, kiedy do centrum krwiodawstwa przychodzi mniej dawców. Tak było w pierwszych tygodniach epidemii i tak zapewne będzie w wakacje – wyjaśnia Monika Kopeć, specjalista ds. promocji z RCKiK. – Po przerwie szpitale znów przeprowadzają operacje i planowe zabiegi. Zebrana krew jest potrzebna do ratowania życia, leczenia poważnych chorób np. onkologicznych, czy pomocy osobom po wypadkach drogowych – dodaje.

W czasie jednej akcji wyjazdowej pod Magnolia Park udaje się zebrać nawet kilkanaście litrów. Kolejne zbiórki zaplanowano na 9 i 23 lipca oraz na 13 i 26 sierpnia. – Cieszymy się, że krwiobus znów zaparkuje pod naszym centrum. Wszystkie grupy krwi są tak samo potrzebne, a każda kropla jest dziś na wagę złota – mówi Marta Kocik, manager ds. marketingu i PR w Magnolia Park. – W czasie kwarantanny już niejednokrotnie pokazaliśmy, że mamy wielkie i otwarte serca. Udowodniliśmy, że jesteśmy skłonni do wzajemnej pomocy, dlatego zachęcamy do włączenia się do akcji – podsumowuje.

Oprócz RCKiK w organizacji zbiórki udział bierze Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża.