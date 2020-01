Magnolia Park z bogatszą ofertą dla dzieci

Francuska marka Okaidi właśnie dołączyła do portfolio Magnolia Park. Salon urządzono w nowoczesnym stylu.

Oferta Magnolia Park poszerzyła się o nowo otwarty salon dla dzieci i młodzieży Okaidi. Francuska marka jest dobrze znana wszystkim rodzicom, którzy oczekują od mody dziecięcej szerokiego asortymentu produktów oraz doskonałej jakości materiałów. Historia marki sięga 1996 roku, gdy Jean Duforest, jeden z założycieli grupy Camaieu, razem z Jean-Lukiem Soufletem rozpoczął działalność w branży dziecięcej. Obecnie Okaidi może się poszczycić ponad tysiącem salonów nie tylko we Europie, ale i na całym świecie. W asortymencie marki klienci znajdą akcesoria (m.in. śliniaczki, kapcie, kocyki, dodatki do włosów) oraz ubrania dla noworodków, niemowląt oraz starszych dzieci (do 14 roku życia). Warto zwrócić uwagę na szeroką ofertę pajacyków, piżam, body, spodni, sweterków, sukienek oraz bluz wykonanych przede wszystkim z bawełny.

- Sklep marki Okaidi na pewno będzie się cieszył dużą popularnością wśród naszych klientów. Jednak oferta Magnolia Park dla najmłodszych nie dotyczy tylko zakupów. Organizujemy atrakcyjne wydarzenia dla całych rodzin i poszerzamy nasze usługi i infrastrukturę centrum tak, by było jak najbardziej przyjazne dzieciom - mówi Joanna Sawośko-Duda, dyrektor Magnolia Park.

Nowy salon Okaidi ma 124,5 mkw. i jest zlokalizowany na pierwszym piętrze tuż przy ruchomych schodach, między salonami Deni Cler i Geox. Z okazji otwarcia dla klientów przygotowano specjalną promocję – do niedzieli można otrzymać 50-procentowy rabat na drugą rzecz. Dodatkowo, na stałych klientów czeka także atrakcyjny program lojalnościowy upoważniający do zniżek.

Obecnie w Magnolia Park znajduje się 12 salonów z modą, akcesoriami oraz zabawkami dedykowanych tylko i wyłącznie dzieciom. Do najbardziej znanych marek należą m.in. Bartek, Coccodrillo, Smyk czy Reporter Young.