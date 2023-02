Magnolia Park we Wrocławiu, zarządzana przez Multi Corporation, zakończyła 2022 rok imponującymi wynikami.

20 przedłużonych na kolejne lata umów oraz 12 nowych najemców na łącznej powierzchni najmu 7371 mkw.

Otwarcie największego w Polsce Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w galerii handlowej.

Przygotowanie powierzchni dla pierwszego na Dolnym Śląsku salonu irlandzkiej sieci Primark.

W 2022 roku Magnolia Park, największa galeria handlowa na Dolnym Śląsku, świętowała 15-lecie swojego istnienia, a minione 12 miesięcy wykorzystała szczególnie owocnie. Nie tylko powitała w gronie swoich najemców nowe marki, jednocześnie umacniając współpracę z dotychczasowymi najemcami, ale również zorganizowała liczne aktywności marketingowe, w tym te, na stałe wpisane w kalendarz Magnolia Park, skierowane do lokalnej społeczności i zorganizowane przy współpracy z lokalnymi partnerami oraz instytucjami. Przełomowym miesiącem był czerwiec - to właśnie wtedy otwarte zostało Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia, które obecnie jest największym takim centrum działającym w galerii handlowej w Polsce.

Strategia leasingowa Magnolia Park opiera się na obecności w centrum handlowym najpopularniejszych polskich i międzynarodowych marek. Galeria z sukcesem pozyskuje również te brandy, które właśnie w Magnolia Park decydują się na otwarcie swoich pierwszych salonów na Dolnym Śląsku.

W 2022 roku do najemców Magnolia Park dołączyło aż 12 nowych marek mających w swojej ofercie przede wszystkim odzież, obuwie oraz akcesoria modowe i wyposażenia domu. Są wśród nich m.in. Marciano by Guess, Clodi, Marilyn Poupee, Snipes, Savicki czy Dominika Młyńczak.

Ważnym krokiem w stronę digitalizacji zakupów w Magnolia Park oraz jeszcze większego zróżnicowania oferty w zakresie zakupów stacjonarnych i online w jednym sklepie było dołączenie do oferty galerii marki MODIVO. Interaktywna przymierzalnia MODIVO została otwarta w salonie e-obuwie.pl, gdzie można zamówić ubrania, obuwie oraz dodatki do przymierzalni i wykonać bezpłatnie skan stopy w technologii 3D. MODIVO w Magnolia Park dysponuje 10-cioma interaktywnymi przymierzalniami oraz 58 tabletami dostępnymi dla klientów.

W lipcu, w centrum handlowym, swój salon o powierzchni 2400 mkw. otworzyła marka HalfPrice, a w październiku tenant mix Magnolia Park powiększył się o sklep Pepco. Sklep o powierzchni najmu blisko 770 mkw. jest największym salonem tej marki na Dolnym Śląsku, a jego zróżnicowana oferta opiera się na blisko 500 kategoriach produktów do domu i odzieży dla całej rodziny.

W 2022 roku Magnolia Park podpisała również umowy z marką Savicki, liderem w segmencie wedding & engagement, przyjętym z entuzjazmem przez wrocławskich klientów, a także markami Five o'clock i Nanu-Nana. Wśród nowych najemców Magnolia Park pojawiła się znana i ceniona na wrocławskim rynku restauracja Mango Mama, która we wrześniu otworzyła się z ofertą street food.

Koncepcja najmu w Magnolia Park opiera się nie tylko na aktywnym pozyskiwaniu nowych marek. Ważnym elementem jest również odświeżanie konceptów dotychczasowych salonów. W 2022 roku modernizację przeszły powierzchnie handlowe sklepów takich jak CCC, Stradivarius, Rossmann, H&M, Ochnik, Regatta Great Outdoors czy Wólczanka.

Nowe marki wzmacniają nasz tenant mix, dzięki czemu Magnolia Park jest jednym z najatrakcyjniejszych centrów handlowych w Polsce. Przyciąga klientów nie tylko z Dolnego Śląska, ale również z sąsiadujących województw. Co więcej, liczni najemcy potwierdzają, że jesteśmy dla nich komercyjnym obiektem handlowym pierwszego wyboru przy podejmowaniu decyzji o rozwoju ich sieci we Wrocławiu - mówi Anna Fabianowska, Senior Asset Manager w polskim oddziale Multi Corporation, który zarządza Magnolia Park.

Obecnie w Magnolia Park, w rejonie wejścia do centrum od strony ulicy Legnickiej, trwają prace adaptacyjne, których celem jest przygotowanie powierzchni pod dwupiętrowy salon Primark. Sklep, o blisko 5300 mkw. całkowitej powierzchni najmu, zostanie otwarty jeszcze w 2023 roku.

Nowi najemcy to jeden z wielu impulsów, który przełożył się na większą odwiedzalność Magnolia Park. Wpływ miało na to również zniesienie obostrzeń i limitów obowiązujących w centrach handlowych w czasie pandemii. W 2022 roku Magnolia Park odnotowała 23 proc. wzrost odwiedzalności w porównaniu do 2021 roku, a najwięcej klientów pojawiło się w galerii w ostatnim kwartale 2022 roku.

Zaobserwowaliśmy znaczne ożywienie. Klienci zachęceni zniesieniem pandemicznego reżimu sanitarnego, powrócili do zakupów stacjonarnych, z których w znacznej części musieli zrezygnować przez ostatnie dwa lata. Dla nas to ważny sygnał, że jako galeria handlowa stanowimy nie tylko miejsce, które odwiedza się w celach zakupowych czy urzędowych, ale także w celu spędzenia wolnego czasu. Dlatego dbamy, aby klienci czuli się u nas komfortowo i bezpiecznie – mówi Joanna Sawośko-Duda z Multi Poland, dyrektor Magnolia Park.

Magnolia Park jest jedyną galerią handlową na Dolnym Śląsku i jedną spośród niewielu w całym kraju, która na swoim terenie mieści taką urzędową placówkę. Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego Wrocławia otwarto 10 czerwca, a do końca roku 2022 skorzystało z niego blisko 90 tys. osób. W tym czasie zrealizowano prawie 76 tys. spraw, w tym prawie 40 tys. z zakresu spraw obywatelskich (sprawy meldunkowe, wnioski o wydanie nowego dowodu osobistego) i drugie tyle z zakresu spraw komunikacyjnych (rejestracja pojazdów, sprawy dot. uprawnień kierowców).

Centrum Obsługi Mieszkańca w Magnolia Park jako jedyne we Wrocławiu jest czynne od poniedziałku do piątku do godziny 18.00 (pozostałe COM-y działają do 15.15). Działa również w soboty do godziny 16.00.

Według danych przekazanych przez Urząd Miejski Wrocławia, COM w Magnolia Park jest drugim najczęściej odwiedzanym Centrum Obsługi Mieszkańca w mieście.

Otwarcie COM w Magnolia Park to dla nas wielkie wyróżnienie, bo jak dotąd jest to największe Centrum Obsługi Mieszkańca w Polsce otwarte w galerii handlowej. Od czerwca jesteśmy nie tylko największym centrum handlowym w województwie, ale także centrum życia lokalnej społeczności w pełnym tego słowa znaczeniu – mówi Joanna Sawośko-Duda.

Eventy organizowane na terenie Magnolia Park stanowią ważny element strategii działania centrum. Koncepcja marketingowa zakłada nie tylko organizację dużych wydarzeń, wyróżniających centrum na tle konkurencji w regionie, ale też organizację wydarzeń z ważnymi lokalnymi partnerami takimi jak fundacje, urzędy, służby mundurowe czy ośrodki ochrony zdrowia.

W 2022 roku Magnolia Park po raz kolejny była współorganizatorem popularnych wśród mieszkańców miasta akcji znakowania rowerów. „Twój rower – Twoja własność” to cykliczne wydarzenie, podczas którego funkcjonariusze wrocławskiej policji zabezpieczają jednoślady przed kradzieżą. W tym roku od maja do września podczas pięciu akcji organizowanych przy Magnolia Park udało się oznakować ok. 350 rowerów.

Wsparcie mieszkańców miasta w ekologicznym i zdrowym trybie życia to jeden ze strategicznych celów Magnolia Park, dlatego też w sezonie pomagamy cyklistom zabezpieczyć rowery przed kradzieżą. Co roku, wychodząc również naprzeciw potrzebom rowerzystów, którzy odwiedzają centrum, powiększamy liczbę miejsc postojowych dla rowerów, czyniąc centrum handlowe jeszcze bardziej przyjaznym i otwartym dla klientów poruszających się właśnie tym środkiem transportu. Obecnie centrum dysponuje ponad 200 miejscami parkingowymi dla rowerów – podsumowuje Joanna Sawośko-Duda.

Istotnymi parterami dla Magnolia Park są placówki ochrony zdrowia, które wspólnie z centrum handlowym w 2022 roku prowadziły szeroko zakrojone akcje profilaktyczne, umożliwiając mieszkańcom miasta skorzystanie z bezpłatnych badań. Do takich akcji należy m.in. Miasteczko Zdrowia Fundacji Veritas zorganizowane w kwietniu na placu przed Magnolia Park. W ciągu 5 godzin akcji specjaliści z kilkunastu wrocławskich placówek zdrowia wykonali blisko 1000 bezpłatnych badań, a w wydarzeniu wzięło udział prawie 4000 uczestników.

Rok 2022 to również kontynuacja współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W specjalnym krwiobusie, który parkował przy Magnolia Park w minionym roku cztery razy, zarejestrowało się 164 osoby, z czego 120 oddało krew. Łącznie zebrano 54 litry krwi.

W mijającym roku Magnolia Park współpracowała także z Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu. Podczas dwóch akcji wyjazdowych w specjalnym cytobusie przebadano 108 kobiet. Z kolei we współpracy z Fundacją Złoty Wąs rozdano 60 testów FOBT oraz przeprowadzono 39 instruktaży samobadania dla mężczyzn.

Akcje profilaktyczne i promujące zdrowy tryb życia na stałe wpisały się w kalendarz wydarzeń organizowanych na terenie naszego centrum. Dzięki współpracy z partnerami umożliwiamy mieszkańcom dostęp do bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych również w weekendy. Z pewnością tego typu działania prozdrowotne będziemy kontynuować również w latach kolejnych – mówi Joanna Sawośko-Duda.

W kalendarz wydarzeń w Magnolia Park wpisały się także warsztaty i zbiórki organizowane wspólnie z Fundacją Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. Dzięki tej współpracy podczas sześciu wydarzeń (akcja promocyjna 1 proc., Pola Nadziei, akcja „Uszyj misia, kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy oraz akcja z okazji Dnia Dziecka) udało się zebrać 15 774 zł na cele statutowe Fundacji. Dodatkowo 12 505 zł wpłynęło na rzecz Fundacji ze Skarbonki w Magnolia Park.

W 2022 roku Magnolia Park aktywnie kontynuowała promowanie ochrony środowiska. Dzięki akcji zorganizowanej wspólnie z Lasami Państwowymi i Nadleśnictwem Śnieżka, zebrano 7 500 butelek, 100 kg baterii, 31 kg plastikowych nakrętek i prawie 200 żarówek, które do centrum handlowego przynieśli mieszkańcy Wrocławia. W zamian wydanych zostało blisko 200 sadzonek drzew.

Dzień Przyjazny Planecie to tylko jeden ze sposobów na nasze zaangażowanie w ochronę środowiska. W przystępny i otwarty sposób mówimy o ekologii, organizując wydarzenia, w których chętnie uczestniczą mieszkańcy Wrocławia – mówi Joanna Sawośko-Duda.

Podczas akcji odbyły się również warsztaty dla dzieci z robienia eko zabawek, a także cieszące się dużą popularnością warsztaty dla dorosłych z kiszenia produktów sezonowych prowadzone przez specjalistów z Doliny Baryczy.

Podczas tegorocznych wakacji Magnolia Park organizowała także cykliczne wydarzenia teatralne dla dzieci. Były to sztuki teatralne wystawiane na scenie zlokalizowanej przed centrum handlowym, a ich tematyka dotyczyła ekologii. Połączenie zabawy, sztuki i tematów związanych z ochroną środowiska przyciągnęło spore grono młodych jak i starszych widzów.

Wydarzenia kulturalne organizowane przez Magnolia Park od lat cieszą się dużą popularnością wśród wrocławian. Frekwencyjne rekordy bił „Teatr na leżakach”, który w 2019 zgromadził 2400 widzów, a w 2021 roku, gdy wydarzenie odbywało się w reżimie sanitarnym, spektakle obejrzało 2000 widzów. W listopadzie 2022 roku „Teatr na leżakach” zdobył Srebrną Nagrodę w kategorii Wydarzenie Roku 2022 w Obiekcie Handlowym na najbardziej prestiżowym evencie branżowym – Gali PRCH Retail Awards 2022.

Magnolia Park przez cały rok wspiera również swoich najemców, organizując bardzo popularne i lubiane akcje pro sale. W 2022 roku klienci centrum handlowego mogli otrzymać karty podarunkowe, bilety do kina, ręcznie robione zapachowe świece walentynkowe, wyprawkę szkolną czy książki. Akcje pro sale stanowią nie tylko istotne wsparcie dla najemców centrum, ale są także zachętą dla klientów. Karty podarunkowe Magnolia Park to sprawdzony sposób na prezent, a także możliwość zakupów w atrakcyjnych cenach. Można nimi płacić we wszystkich sklepach i stoiskach na terenie galerii handlowej.

W 2022 roku Magnolia Park odświeżyła swój marketingowy wizerunek i strategię komunikacji. Jej założeniem jest sieć wzajemnych połączeń opartych o lokalność, relacje, styl życia zgodny z własnymi przekonaniami i dbanie o siebie nawzajem. Motywem przewodnim nowych działań strategicznych jest hasło „To nas łączy!”, które zostało umieszczone na wszystkich materiałach graficznych centrum handlowego.

Hasło „To nas łączy!” odnosi się do sieci wzajemnych połączeń, którą najlepiej odzwierciedla lokalność. Dotyczy to nie tylko przestrzeni naszej galerii, gdzie klienci lubią spędzać czas. Lokalność to także wspólnota, którą łączą podobne wartości, potrzeby i styl życia. Taka jest właśnie Magnolia Park – miejsce, z którego czerpie się energię do działania – mówi Joanna Sawośko-Duda.

Dodaje również, że przy tworzeniu nowej strategii komunikacji wizualnej centrum handlowego na nieco dalszy plan zeszły kwestie konsumpcji, a w centrum pojawiła się troska o dobrostan klientów.

Od kwietnia 2022 roku, dzięki nowej aplikacji, najemcy i współpracownicy Magnolia Park mają dostęp do najnowszych informacji dotyczących planowanych prac i serwisów na terenie galerii, a także działań marketingowych prowadzonych przez centrum handlowe. Nowe narzędzie umożliwia nie tylko kontakt pomiędzy najemcami i dyrekcją centrum, ale również publikację ofert pracy oraz promocji skierowanych do pracowników salonów i punktów usługowych działających na terenie Magnolia Park.

To ważne narzędzie, dzięki któremu nie tylko wspieramy najemców i ułatwiamy im kontakt z zarządcą centrum, ale pokazujemy im, jak ważnym partnerem są dla nas. Aplikacja pomaga nam tworzyć aktywną, współpracującą społeczność i włączać się w wspólne lokalne działania na rzecz mieszkańców Wrocławia – mówi Joanna Sawośko-Duda.

W 2022 roku Magnolia Park podjęła szereg działań mających na celu oszczędną konsumpcję mediów oraz racjonalne korzystanie z wentylacji, oświetlenia i wody.

Optymalizacja funkcjonowania wentylacji oraz natężenia oświetlenia, dostosowanie godzin pracy schodów ruchomych do godzin otwarcia centrum, dalsza wymiana opraw na energooszczędne oraz kontynuowanie wymiany baterii łazienkowych na czasowe, to kolejne działania realizowane zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, którą kieruje się Magnolia Park.

Do dbania o środowisko, poprzez oszczędną konsumpcję mediów oraz właściwą segregację odpadów, Magnolia Park zachęca również wszystkich klientów oraz najemców. Właściwa segregacja odpadów, w szczególności tych powstałych w części gastronomicznej, ma na celu obniżenie udziału odpadów zmieszanych w ogólnej puli odpadów komunalnych poniżej 45 proc.

Ponad 20-procentowy wzrost odwiedzalności, nowi najemcy, a także otwarcie Centrum Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego to jedne z wielu dowodów na to, że Magnolia Park umacnia swoja pozycję w branży retail i jest liderem na Dolnym Śląsku. Działania centrum w 2023 roku będą koncentrowały się na dalszym poszerzeniu oferty, aktywizacji lokalnej społeczności oraz dbaniu o środowisko.

