Mają 1700 sklepów, ale na Pomorzu jeszcze ich nie było. Debiut holenderskiej sieci w Gdańsku

Sieć właśnie debiutuje na Pomorzu.

Wraz z otwarciem sklepu w Gdańsku rozpoczyna pilotażowy program testowania kas samoobsługowych w Polsce.

– Wejście do Gdańska to kolejny kamień milowy, jaki osiągnęliśmy w rozwoju Action w Polsce. Bardzo zależało nam na tym, aby działalność w województwie pomorskim rozpocząć w Trójmieście. To świetny punkt startowy do rozbudowy sieci naszych sklepów w tym regionie, a także do dalszej ekspansji na północy kraju. Mam nadzieję, że oferta Action, którą wyróżniają niskie ceny, bardzo szeroki asortyment oraz cotygodniowe niespodzianki dla klientów, podbije serca mieszkańców Gdańska i okolic. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nas w Rental Parku – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Action jest jednym z kluczowych najemców Rental Parku. Sklep zajmuje prawie 830 mkw. i został zaaranżowany z myślą o komforcie oraz bezpieczeństwie klientów i pracowników. Szerokie alejki oraz oznaczenia na podłodze pomagają zachować odpowiedni dystans. Ponadto przy kasach znajdują się środki dezynfekujące i ekrany ochronne. Dodatkowym udogodnieniem dla kupujących są samoobsługowe stanowiska kasowe.

– Wraz z otwarciem sklepu w Gdańsku rozpoczynamy pilotażowy program testowania kas samoobsługowych w Polsce. W najbliższym czasie takie stanowiska zainstalujemy jeszcze w wybranych czterech innych nowych marketach – dodaje Sławomir Nitek.

Action pochodzi z Holandii. Ma 1700 sklepów w 8 krajach. Oferuje szeroki asortyment: od narzędzi do majsterkowania po multimedia, higienę osobistą i zabawki, a także produkty potrzebne do prowadzenia gospodarstwa domowego, biura czy spędzania wolnego czasu.