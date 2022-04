Majaland Warsaw otwarty. Park rozrywki za 30 mln euro przyjął w Góraszce pierwszych gości

Od dziś Plopsa ma zupełnie nowy park w ramach swojej międzynarodowej grupy parków tematycznych.

Plopsa, dział parków rozrywki w Studio 100, składa się obecnie z 9 parków rozrywki, które rocznie odwiedza około 3 milionów osób.

Ceetrus Properties Polska Sp. z o.o jest właścicielem 22 Centrów Handlowych Auchan, Galerii Bronowice i Galerii Łomianki. W portfolio firmy znajduje się ponad 200 ha terenów inwestycyjnych w atrakcyjnych lokalizacjach na terenie całego kraju.

Wszelkie działania związane z zagospodarowaniem terenów należących do Ceetrus Polska prowadzone są przez zespół Nhood Poland.

Majaland Warsaw, drugi park tematyczny w Polsce po Majaland Kownaty, został zaprezentowany szerokiej publiczności podczas małej ceremonii otwarcia, w której wzięli udział dyrektor generalny Grupy Plopsa Steve Van den Kerkhof, dyrektor generalny Momentum Capital Martijn van Rheenen oraz Wójta Gminy Wiązowna Janusza Budnego.

- Cieszymy się, że po raz kolejny udało nam się zrealizować wspólny projekt we współpracy z Momentum Capital - stwierdził Steve Van den Kerkhof, dyrektor generalny Grupy Plopsa. - Budowa naszego pierwszego parku rozrywki na terenie Polski – mowa o parku Majaland Kownaty – była dużym wyzwaniem, ponieważ realizowaliśmy wówczas niezwykle innowacyjny i wyjątkowy projekt, który nie miał sobie równych w tym kraju. Tamto doświadczenie wiele nas nauczyło i wyciągnęliśmy na jego podstawie wiele wniosków, dzięki którym stworzyliśmy spektakularny park rozrywki pod Warszawą. Rezultaty naszych prac zapierają dech w piersiach – jesteśmy niezwykle dumni z tego, co udało się osiągnąć naszemu zespołowi inwestycyjnemu. Jeśli o mnie chodzi, Majaland Warsaw to drugi, ale na pewno nie ostatni park Plopsa, który budujemy w Polsce.

- Jesteśmy dumni, że wraz z Grupą Plopsa rozszerzyliśmy naszą formułę sukcesu, realizując Majaland Warsaw. Ponadto jesteśmy oczywiście wdzięczni za współpracę z firmą Ceetrus i zespołem Nhood Poland, która jest doskonałą okazją do połączenia zakupów z rozrywką - również Martijn van Rheenen, założyciel holenderskiego Momentum Capital, jest zadowolony z wyników.

Majaland Warsaw, mat.pras.

Po ceremonii Park gościł także liczne rodziny ukraińskie. „W tej trudnej sytuacji humanitarnej sąsiedniego kraju, Ukrainy, nie czuliśmy się dobrze organizując wielkie uroczyste otwarcie parku, dlatego świadomie zdecydowaliśmy się zachować małą skalę otwarcia. Zamiast tego zaprosiliśmy rodziny ukraińskie, które przebywają w sąsiedztwie. Tym małym gestem solidarności mamy nadzieję, przynajmniej na chwilę, złagodzić obawy dzieci”.

Co znajdziemy w Majaland Warsaw

Majaland Warsaw oferuje 26 atrakcji dla wszystkich grup wiekowych i posiada przestronną strefę wewnętrzną oraz uzupełniającą strefę zewnętrzną. Oprócz tego będzie wiele punktów horeca oraz sklep. W Majaland Warsaw, jak sama nazwa wskazuje, dominuje popularna postać Pszczółki Mai, ale również Vic the Viking i Heidi zajmują ważne miejsce w Parku. Strefa zewnętrzna jest całkowicie poświęcona Super Wings. Majaland Warsaw jest częścią innowacyjnego kompleksu o nazwie Project Góraszka. Park jest inwestycją o wartości 30 milionów euro i spodziewa się, że w pierwszym roku przyjmie 350 tys. odwiedzających.