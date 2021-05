Majowe nowości w Atrium Copernicus. Jakie sklepy się pojawiły?

W Atrium Copernicus w Toruniu 4 maja zadebiutowały dwie marki – sklep jubilerski Bovem oraz butik z odzieżą damską Angel. Do grona najemców 13 maja dołączył sklep Guess Activewear, natomiast tydzień później swój salon ponownie otworzyła marka modowa Quiosque.

Marka Bovem zajmuje niecałe 60 mkw. na parterze Atrium Copernicus.

Również na parterze pojawił się butik Angel oraz ponad 100-metrowy sklep Guess Activewear.

Od 20 maja działa również z powrotem sklep Quiosque.

Mieszkańcy Torunia poszukujący oryginalnej biżuterii mogą już skorzystać z oferty nowego najemcy. Bovem jest polską, wielopokoleniową marką, specjalizującą się w autorskiej biżuterii ze złota od 1998 roku. Lokal zajmuje powierzchnię 59 m kw. i jest usytuowany na parterze, w sąsiedztwie sklepu Gatta.

- Mamy nadzieję, że naszym autorskim wzornictwem i dbałością o precyzję szybko przekonamy do siebie klientów Atrium Copernicus. Biżuteria Bovem powstaje z myślą o nowoczesnych i odważnych kobietach, które pragną podkreślić swoją naturalną urodę. Poprzez profesjonalne doradztwo staramy się pomóc klientkom, a także mężczyznom poszukującym idealnego prezentu, ułatwiając im dobór odpowiedniej biżuterii na wyjątkowe, jak i te codzienne, okazje – powiedziała Agnieszka Pietrowska, przedstawicielka marki Bovem.

Kolejnym, nowym najemcą Atrium Copernicus został butik Angel oferujący odzież dla kobiet od znanych polskich i włoskich producentów. Propozycja salonu obejmuje ubrania sportowe, casualowe, a także kolekcje do biura i na specjalne okazje. Nowo otwarty salon zajmuje powierzchnię 30 m kw. i jest usytuowany na parterze galerii, obok sklepu Smyk.

13 maja do grona najemców Atrium Copernicus dołączyła również marka odzieżowa - Guess Activewear. To dobra wiadomość dla osób lubiących połączenie miejskiej mody casualowej ze sportową. Salon ma powierzchnię prawie 103 m kw. i jest ulokowany na parterze, w sąsiedztwie salonów Vision Express i EwTex, tuż przy wejściu do galerii.

