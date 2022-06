Makro zadba o zdrowie psychiczne swoich pracowników

Makro rozszerza dotychczasowy zakres benefitów pozapłacowych dla pracowników w Polsce.

Dzięki dostępowi do platformy Helping Hand, pracownicy firmy mogą całodobowo i w pełni anonimowo korzystać ze wsparcia psychologicznego w różnych obszarach.

W maju Helping Hand uruchomiło także strefę Mindfulness, w której można znaleźć medytacje i relaksacje.

Makro to międzynarodowa firma działająca w branży samoobsługowego handlu hurtowego, będąca częścią METRO Group, jednego z największych na świecie koncernów handlowych. Pierwszy polski oddział Makro Cash and Carry powstał w 1994 roku w Warszawie.

Makro Polska od początku swojej działalności realizuje szereg inicjatyw, których celem jest zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju kompetencji i zdobywania wiedzy. Wśród podejmowanych przez firmę działań znajdują się m.in. programy menedżerskie, rozwojowe oraz szkolenia. Jednym z ostatnich rozwiązań wdrożonych z myślą o pracowniach firmy jest wsparcie psychologiczne, oferowane w ramach benefitów pozapłacowych. Dzięki współpracy z Helping Hand, wszyscy pracownicy Makro w Polsce otrzymali bezpłatny dostęp do platformy, dzięki której przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu mogą korzystać z różnego rodzaju treści psychoedukacyjnych i wspierających rozwój osobisty. Użytkownicy platformy mają dostęp do materiałów edukacyjnych, takich jak webinaria, czaty wspierające i tematyczne oraz rozbudowana baza wiedzy.

– Obserwuję, że coraz więcej liderów dostrzega realny wpływ zdrowia psychicznego na wydajność i zaangażowanie w pracy – holistyczne wsparcie zespołu to niezwykle ważna zaleta organizacji. Makro to przykład firmy wrażliwej na potrzeby pracowników. Czujemy się wyróżnieni, że możemy troszczyć się o pracowników tak świadomej firmy. Nasza współpraca stanowi dla mnie potwierdzenie, że Helping Hand to najwyższej jakości rozwiązanie. Nasz produkt tworzymy z pasją oraz przekonaniem, że pomoc psychologiczna i psychoedukacja powinny być nieodłącznym elementem stylu życia i profilaktyki zdrowia i aby pomoc, po którą potrzebujemy sięgnąć, była dostępna, profesjonalna i podana w jak najbardziej przystępnej formie – komentuje Aleksandra Tokarewicz, członkini zarządu i dyrektor ds. Produktu i Sprzedaży w spółce zarządzającej platformą Helping Hand.

– Jesteśmy firmą, która docenia i inwestuje w potencjał swojego zespołu. Wiemy, jak dostrzec w ludziach pasję i wiemy, jak ją rozwijać. Poza standardowymi szkoleniami, nasi pracownicy doskonalą swoje umiejętności, uczestnicząc w różnego rodzaju programach szkoleniowo-rozwojowych. Naturalnym uzupełnieniem naszych działań w tym obszarze jest więc zapewnienie naszemu zespołowi holistycznego wsparcia psychologicznego. Nie mieliśmy wątpliwości, że Helping Hand to najlepszy wybór, co potwierdzają opinie naszych pracowników – powiedział Adam Sikorski, Menedżer Pionu ds. Rozwoju Kompetencji Organizacji w Makro Polska.

Platforma Helping Hand oferuje wsparcie zdrowia psychicznego, wykorzystując w tym celu metodę czterech kroków. „Cztery kroki na drodze do dobrostanu” to autorski, kompleksowy program pomocy, w ramach którego każdy z użytkowników platformy już w pierwszym etapie może zdiagnozować swój problem, a potem – pracować nad rozwiązywaniem go.

Z rozwiązań Helping Hand mogą korzystać firmy, które chcą swoim pracownikom zapewnić holistyczne wsparcie psychologiczne w formie benefitów pozapłacowych. Rozbudowany moduł B2B działa jak system kafeteryjny, dzięki czemu pracodawca może swobodnie zarządzać i kontrolować budżet przeznaczony na wsparcie dla pracowników. Na współpracę z Helping Hand w tym zakresie zdecydowały się już m.in. takie firmy jak międzynarodowa agencja doradcza Cushman & Wakefield, światowy lider z branży farmaceutycznej - Angelini Pharma, czy Teleperformance - globalny lider w branży usług Contact Center.