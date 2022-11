Lagardère Travel Retail otworzyło w 2022 r. w Polsce 50 nowych lokalizacji. Plan na przyszły rok to m.in. od 25 do 30 sklepów Inmedio, w formacie TOP&POP, który powstał zgodnie z filozofią firmy: małe sklepy są po to, by nie wchodzić do dużych.

Z tysiąca sklepów, jakimi zarządza Lagardère Travel Retail w Polsce, 700 znajduje się w centrach handlowych, retail parkach, osiedlach mieszkaniowych czy lokalizacjach ulicznych.

W portfelu Lagardère Travel Retail są 42 brandy. Sieć Inmedio liczy 500 sklepów, a saloników z tytoniem do podgrzewania IQOS jest 130. 1Minute to prawie 100 lokalizacji, a Inmedio Café w szpitalach – 30.

Sklepy Inmedio Trendy lubią sąsiedztwo Żabki, Biedronki czy Carrefoura. Działa ich ok. 50, ale potencjał na polskim rynku firma ocenia na 200-300 placówek.

Lagardère prowadzi testy swojego flagowego konceptu foodvenience - 1Minute SmaczneGo! Lada chwila pojawi się np. w katowickim centrum handlowym Silesia.

Głównym klientem Lagardère Travel Retail jest człowiek w podróży. Który podróżnik ma większy potencjał handlowy: globalny czy lokalny?

Dariusz Sinkiewicz, dyrektor zarządzający Travel Essentials w grupie Lagardère Travel Retail: To prawda, że fundamentem naszego globalnego biznesu jest sektor travel. Prowadzimy sklepy zlokalizowane w centrach komunikacyjnych oraz w miejscach koncesjonowanych, takich jak np. lotniska. W każdym z nich generatorem trafiku jest środek komunikacji: samolot, pociąg czy autobus.

W Polsce rozwijamy działalność także poza travelem. Powiem więcej: to właśnie w lokalizacjach typowo handlowych, a nie tych związanych z podróżami, działa większość naszych punktów sprzedaży w kraju - tłumaczy Dariusz Sinkiewicz, dyrektor zarządzający Travel Essentials w grupie Lagardère Travel Retail .

W sumie z tysiąca sklepów, jakimi zarządzamy w Polsce, 700 znajduje się w centrach handlowych, retail parkach, osiedlach mieszkaniowych czy lokalizacjach ulicznych. O żadnym z tych segmentów nie można powiedzieć, że jest łatwiejszy, albo ma większy czy mniejszy potencjał. To są zupełnie różne modele biznesowe, których nie da się ze sobą łatwo porównać.

W portfelu macie ponad 40 szyldów. Po co aż tyle?

Różnorodność marek w naszym portfelu jest bardzo ważna. Przetargi na najem lokali są często tak organizowane, że trzeba złożyć ofertę na kilka albo nawet kilkanaście powierzchni w ramach jednego mikrorynku, jakim jest na przykład lotnisko albo duży dworzec kolejowy. Gdybyśmy nie mieli tak bogatego i przede wszystkim różnorodnego portfolio szyldów, musielibyśmy w krótkim czasie na siłę szukać partnerstw lub składać zdecydowanie uboższą ofertę komercyjną. Dzięki tym 42 brandom, jesteśmy w stanie przygotować kompleksową ofertę i samodzielnie zaadresować potrzeby różnych profilów klientów, maksymalizując obrót na dedykowanej ograniczonej przestrzeni.

Czy na tzw. otwartym rynku, czyli w galeriach handlowych lub przy ulicy ta różnorodność też się przydaje?

W tych lokalizacjach „pracuje” mniej naszych brandów, tworzą one natomiast większą sieć. Na przykład sieć Inmedio liczy 500 sklepów, a saloników z tytoniem do podgrzewania IQOS jest 130. 1Minute to prawie 100 lokalizacji, a Inmedio Café w szpitalach – 30.

1Minute SmaczneGo to format bez odpowiednika na polskim rynku. Na razie pod nowym szyldem działa ich 20. Koncept sprawdza się m.in. na dworcach, w metrze, na lotniskach, ale lada chwila pojawi się też w katowickim centrum handlowym Silesia. Fot. Mat. prasowe.

Jak ważne dla was są galerie handlowe i retail parki?

Bardzo ważne. To w tych segmentach rynku otwieramy w ostatnim czasie największą liczbę nowych sklepów. W galeriach handlowych i retail parkach rozwijamy się głównie poprzez brandy Inmedio Trendy, Inmedio TOP&POP oraz So Coffee. W tym segmencie prowadzimy również testy naszego flagowego konceptu foodvenience - 1Minute SmaczneGo!

Stworzyliście trzy formaty wokół brandu Inmedio. To dużo.

Tak. Klasyczne Inmedio, znane głównie z galerii handlowych, to salon prasowy o wielkości ok. 30-40 mkw. Konwertujemy obecnie ten format na Inmedio TOP&POP. Z kolei Inmedio Trendy to sklepy od 60 do 80 mkw., zlokalizowane w parkach handlowych lub w ulicach osiedli mieszkaniowych, stanowiące mariaż sklepu nonfoodowego z bogatą ofertą alkoholową. Co ciekawe, koncept lubi sąsiedztwo Żabki, Biedronki czy Carrefoura. Sprawdza się zarówno w dużych miastach, jak i całkiem niewielkich. Prowadzimy już około 50 Inmedio Trendy, a potencjał na polskim rynku oceniamy na 200-300 placówek.

Pierwszy Inmedio TOP&POP pojawiał się w maju tego roku w CH Janki. Ile ich zamierzacie otworzyć?

Na koniec 2022 r. będzie ich dziesięć. To koncept dedykowany głównie centrom handlowym. Równolegle z otwieraniem nowych lokalizacji, będziemy przeprowadzać rebranding istniejących placówek Inmedio. W niektórych przypadkach oznacza to relokację, gdyż nowy koncept lepiej uwalnia potencjał w metrażu – ok. 60-80 mkw.

Inmedio TOP&POP jest nowatorskim podejściem do handlu w małym formacie. Wychodząc z założenia, że małe sklepy są po to, by nie wchodzić do dużych, w Inmedio TOP&POP maksymalnie uprościliśmy proces zakupowy - opisuje Dariusz Sinkiewicz, dyrektor zarządzający Travel Essentials w grupie Lagardère Travel Retail.

Przede wszystkim sklep został podzielony na dwie główne strefy. Szybką, samoobsługową na wejściu, oraz doradczą, z centralnie umieszczonym sprzedawcą, wewnątrz sklepu. O wyborze sposobu zakupów decyduje specyfika produktu lub sam konsument. Co ciekawe, produkty nie są zgrupowane klasycznymi rodzinami, a potrzebami, które adresują. Dzięki temu nawigacja i wybór stają się bardziej intuicyjne. Szczytowe gondole przy kasie podpowiadają TOP-y sprzedażowe, a specjalna prezentacja nowości i sprzedawca-doradca są swoistym przewodnikiem po POP-kulturze. Na uwagę zasługuje także lekka strefa przykasowa z elementami show-roomowymi. Została zaprojektowana w taki sposób, żeby ułatwiać komunikację sprzedawcy z klientem i prezentację nowości ze świata FMCG.

Rynek zmierza w kierunku online’owej dystrybucji, która jednak potrzebuje dobrze zaprojektowanych sklepów stacjonarnych, aby zaprezentować swoje nowości.

W tym kontekście, z Inmedio TOP&POP, jesteśmy świetnym partnerem, bo działamy w mocno trafikowych lokalizacjach i na małych powierzchniach ułatwiających kontakt ze sprzedawcą.

Jaki jest plan na przyszły rok dla tego szyldu?

Nasz plan na przyszły rok to od 25 do 30 lokali konwertowanych do nowego formatu lub otwieranych w zupełnie nowych lokalizacjach, głównie w retail parkach.

Czy plan dla Inmedio Café zakłada otwarcia również w innych obiektach niż szpitale?

Powierzchnie komercyjne w szpitalach to obszary koncesjonowane, które są core’owym segmentem dla Lagardère Travel Retail. Historycznie prowadziliśmy tam działalność w formule Inmedio Café, czyli Inmedio połączonego z mini bistro.

Nie będziemy otwierać formatu Inmedio Café poza szpitalami. Chcemy rozwijać sieć, również w szpitalach, w nowym formacie foodvenience, pod szyldem 1Minute SmaczneGo. To format bez odpowiednika na polskim rynku - zapowiada Dariusz Sinkiewicz, dyrektor zarządzający Travel Essentials w grupie Lagardère Travel Retail.

Sercem sklepu jest żółty food truck, w którym na oczach klienta przygotowywane są przysmaki na wynos. Pizza, cięte beztłuszczowe frytki z ziemniaków i batatów, pieczone krążki cebulowe, hot dogi francuskie i amerykańskie, sałatki, jogurty i kanapki. Dwa kolejne flagowe moduły tego sklepu to lodówka z zapakowanym jedzeniem oraz ergonomiczny Przystanek Kawa. Całość uzupełniona jest ofertą non-food oraz konfekcjonowanych produktów spożywczych. Na razie pod nowym szyldem działa ich 20. Koncept sprawdza się m.in. na dworcach, w metrze, na lotniskach, ale lada chwila pojawi się też w katowickim centrum handlowym Silesia.

Inmedio i 1Minute to wasze polskie pomysły, a jak przyjmuje się u nas międzynarodowy Relay?

To flagowy szyld grupy. Ma ponad 2 tys. sklepów na świecie, w tym w Polsce ok. 150. To marka travelowa, więc działa wyłącznie w metrze, na dworcach i lotniskach, a to trochę ogranicza jej ekspansję. Mimo to, w tym roku otworzyliśmy dwanaście lokalizacji. Koncept także jest w tracie rebrandingu. Poprawiamy w nim strefowanie produktów tak, aby ścieżki zakupowe podróżujących koleją, metrem czy samolotem odpowiednio się od siebie różniły, akcentując najpotrzebniejsze potrzeby danego miejsca. Niedawno otworzyliśmy punkt Relay w nowej formule na lotnisku w Modlinie. Od pierwszego dnia wyniki są lepsze od poprzednich. Podobnie jest w centrum handlowym Avenida Poznań przy dworcu kolejowym i autobusowym oraz na katowickim lotnisku. W tym roku konwersję przejdą również sklepy Relay na lotnisku Chopina w Warszawie.

Wygląda na to, że odrabiacie straty wywołane przez pandemię?

Tak. W tym roku otworzyliśmy w sumie 50 nowych lokalizacji. Rozwijamy również projekty digital. Uruchomiliśmy program lojalnościowy Kameleon, który obejmuje wszystkie 42 nasze brandy z różnych segmentów. Daje 10-procentowy rabat na zakupy oraz oferuje wyjątkowe serie produktów przeznaczone wyłącznie dla naszych klientów. Uruchomiliśmy również z sukcesem sklep online z perfumami i kosmetykami - www.aelia.pl. Jesteśmy obecnie w trakcie opracowania strategii omnichannelowej, która zakłada dalszy rozwój nowych kanałów.

