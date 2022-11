W środę 30 listopada na parkingu ATRIUM Targówek pojawi się mammobus, w którym każda Pani będzie mogła wykonać profilaktyczne badanie piersi.

Na badanie piersi Atrium Targówek zaprasza Panie w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie 24 miesiące nie wykonywały mammografii.

Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych.

Specjaliści przeprowadzający badanie mammograficzne czekać będą na pacjentki w mobilnym punkcie na parkingu Centrum (wejście B) Atrium Targówek w godzinach 10:00 – 17:00. Należy dokonać wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 42 254 64 12 lub 42 254 64 17, dzięki czemu będzie można umówić się na konkretną godzinę.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet – co roku u 12 tysięcy Polek jest on zdiagnozowany! Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, która pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl