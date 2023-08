Uni-Sport skupia się na rozwoju i zapewnieniu dostępności szwajcarskiej marki outdoorowej Mammut w Polsce. O planach firmy mówi Ewa Gacek, wiceprezes zarządu Uni-Sport sp. z o.o.

Marka Mammut otworzyła swój pierwszy sklep w Poznaniu oraz powiększony sklep w Krakowie.

Ostatnio nastąpiło również odświeżenie konceptów sklepów we Wrocławiu i Sosnowcu.

Sieć otworzyła nowy magazyn, co znacznie podniosło jakość obsługi klientów hurtowych.

Sieć Mammut ma w planach kolejne otwarcia sklepów sportowych.

Marka outdoorowa Mammut otworzyła swój pierwszy salon w Wielkopolsce. Planujecie kolejne otwarcia w najbliższym czasie?



Ewa Gacek, wiceprezes zarządu Uni-Sport Sp. z o.o. : Tak, w końcu Poznań doczekał się swojego pierwszego sklepu marki Mammut, dotychczas ta oferta w Wielkopolsce była dostępna wyłącznie u naszych dystrybutorów.

To aktywny czas w rozwoju naszej firmy - za nami nie tylko otwarcie Poznania, ale także inauguracja powiększonego sklepu w Krakowie, pierwszego sklepu w Polsce przygotowanego zgodnie z nowym konceptem szwajcarskiej marki.

Ostatnio nastąpiło również odświeżenie konceptów sklepów we Wrocławiu i Sosnowcu. W planach kolejne otwarcia. Rozważamy dwie lokalizacje, ale jeszcze za wcześnie na szczegóły. W tym roku postawiliśmy również na zmiany w logistyce firmy, otworzyliśmy nowy magazyn, co znacznie podniosło jakość obsługi klientów hurtowych, ale przede wszystkim pozwoliło na dalszy rozwój i sprawniejszą obsługę naszych kanałów e-commerce.

Sklep sieci Mammut w Poznaniu. Fot. Mat. pras.

Od lat konsekwentnie inwestujemy w rozwój marki Mammut w naszym kraju. Sklep w Poznaniu to już dziewiąty salon monobrandowy w Polsce. Planując kolejne otwarcia bierzemy pod uwagę wiele czynników, każdorazowo poprzedza je dokładnie badanie rynku. Kluczowe znaczenie dla sukcesu sklepu ma wybór właściwej lokalizacji, dostępność tego miejsca dla naszych docelowych klientów, a także dane demograficzne obszaru, czy w końcu analiza lokalnej konkurencji.

Pod względem funkcjonalności sklepy są otwierane na bazie konceptów opracowywanych w Szwajcarii, które już od lat z sukcesami wdrażamy w Polsce. Po otwarciu wystarczy zadbać o odpowiednie zatowarowanie, dobrą obsługę i komunikację z klientami. Te proste zasady, których staramy się przestrzegać, zwykle gwarantują osiągnięcie założonych przez nas celów.

Sklep sieci Mammut w Poznaniu. Fot. Mat. pras.

Czy sklepy pojawią się na szerszą skalę w centrach handlowych?



Centra handlowe to nie jest nasz główny kierunek rozwoju - staramy się otwierać sklepy również w lokalizacjach poza nimi, czego przykładem jest ostatnio otwarty sklep w Poznaniu. Na rynku pojawia się coraz więcej interesujących lokali w centrach miast, do których powoli wraca funkcja handlowa. Ostateczna decyzja jednak zależy od wielu czynników - obie lokalizacje, zarówno centrum handlowe, jak i centrum miasta mają wady i zalety. Dlatego tak ważna jest gruntowna analiza wszystkich aspektów przed podjęciem kluczowej decyzji o wyborze lokalizacji.

Jakie czynniki musi spełniać lokal, by powstał w nim sklep marki Mammut?

Kluczowa jest lokalizacja, dostępność komunikacyjna dla naszych klientów – nie tylko możliwość dojazdu komunikacją miejską, ale i wygodny parking. Żeby otworzyć sklep w nowym koncepcie marki, lokal musi mieć też odpowiednią wielkość i funkcjonalny rozkład. Przy wyborze miejsca, bierzemy również pod uwagę obecność naszej konkurencji w mieście, czy też bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji. No i w końcu oczywiście warunki najmu lokalu: wysokość czynszu, długość planowanej umowy itd.

Sklep sieci Mammut w Poznaniu. Fot. Mat. pras.

Jeżeli chodzi o sklepy monobrandowe Mammuta to ich oferta jest ściśle powiązana z globalną ofertą marki. Jeżeli kolejne kategorie produktów pojawią się w jej ofercie na pewno trafią one również do Polski. Tak na przykład od niedawna w Polsce dostępna jest kolekcja Mammuta do trail runningu. Pilotażowo wprowadziliśmy ją w trzech sklepach stacjonarnych - w Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu, szerzej dostępna jest również w ofercie online.





Sklep Mammut w Poznaniu. Fot. Mat. pras.

Ile sklepów chce mieć firma w Polsce?

Nie stawiamy sobie górnej granicy, chcielibyśmy żeby oferta Mammuta była dostępna w każdym większym mieście w Polsce, ale to zależy od wielu czynników, również od sytuacji ekonomicznej w kraju. Optymistyczna jest rosnąca z roku na rok aktywność fizyczna Polaków, co daje nadzieję na dalszy, dynamiczny rozwój firm z naszej branży.



Jakie kraje, poza Polską, chce podbić sieć Mammut?

Mammut, jako globalna marka, jest dostępna niemal na całym świecie. Póki co Uni-Sport skupia się na rozwoju i zapewnieniu dostępności marki w Polsce. Mamy tutaj jeszcze sporo do zrobienia.

Mammut to szwajcarska marka outdoorowa, która od ponad 160 lat dostarcza odzież, sprzęt i obuwie najwyższej światowej klasy. Produkty marki Mammut doceniane są przez ludzi gór za sprawą jakości zarówno jakości, jak i kroju, który pasuje na najróżniejsze sylwetki. Szwajcarskie przedsiębiorstwo oferuje nie tylko najwyższej jakości odzież funkcjonalną, lecz także duży wybór akcesoriów wspinaczkowych.

