Uni-Sport, dystrybutor marki Mammut w Polsce, konsekwentnie inwestuje w rozwój sieci sklepów stacjonarnych. Teraz do tego grona dołączył salon ulokowany na poznańskiej starówce przy ul. Paderewskiego 6, który liczy 155 m kw. powierzchni. Ten jest już dostępny dla kupujących.

Marka Mammut, obecna na 40 rynkach na całym w świecie, dynamicznie rozwija się także w Polsce. Nowa inwestycja w samym sercu Poznania, jednym z najprężniej rozwijających się miast w kraju, o niezwykle atrakcyjnym potencjale biznesowym i lokalizacji, była w naszych planach już od dawna. To naturalny krok do umocnienia pozycji lidera w branży outdoorowej, a także odpowiedź na potrzeby klientów z Wielkopolski, którzy od tej pory będą mieli dostęp do najwyższej jakości produktów tej międzynarodowej marki – komentuje Łukasz Napierała, dyrektor Sklepów Firmowych Mammut w firmie Uni-Sport.