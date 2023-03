Mango, jedna z wiodących europejskich grup modowych, zamknęła rok 2022 z rekordową sprzedażą i obrotami w wysokości 2,688 mld euro, co stanowi wzrost o 20,3% w porównaniu z 2021 r.

Hiszpańska marka odzieżowa Mango odnotowała zysk netto większy o 20,9% w porównaniu do 2021 roku. Obroty firmy osiągnęły w roku finansowym 2022 2,688 mld euro, co jest rekordowym wynikiem w historii firmy i oznacza wzrost o aż 20,3% względem poprzedniego roku.

Mango nie porzuca sklepów stacjonarnych

Firma skorzystała na zniesieniu obostrzeń. Silny wzrost Mango odnotowało w kanale fizycznym, na co złożyły się ponowne otwarcia sklepów po okresie pandemicznych lockdownów oraz otwarcie przez grupę z Barcelony 119 sklepów w ciągu 12 miesięcy. Firma zamknęła rok 2022 z łączną liczbą 2566 sklepów.

W klimacie rynkowym, gdy wiele marek zamyka sklepy, Mango konsekwentnie otwiera nowe placówki i odnawiania istniejącą sieć, podkreślając swoją politykę, w której sklepy są "uprzywilejowanymi punktami kontaktu z klientami". Jednym z najważniejszych otwarć w minionym roku było otwarcie sklepu na Piątej Alei w Nowym Jorku, a kluczową renowacją – sklep przy Boulevard Haussmann w Paryżu.

Ponowne otwarcie sklepów pozytywnie wpłynęło na kanał fizyczny, przy czym jednocześnie sprzedaż internetowa utrzymała dynamikę.

Nowe kolekcje i inwestycje

W oficjalnym komunikacie ogłaszającym wyniki finansowe, Mango podkreśla stałe zaangażowanie "zaangażowanie w tworzenie wyjątkowego designu i jakości", przypominają kolekcje i kampanie, które wypuściłą na rynek w 2022 roku, takie jak Together Sounds Better (lato 2022) czy Love What You Do (wrzesień 2022) oraz współpracę z influencerką Camille Charrière pod koniec roku.

Hiszpańska grupa modowa nie próżnowała w 2022 roku jeżeli chodzi o inwestycje. Nakłady firmy na inwestycje wyniosły 107 mln euro (ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2021). Główny nacisk położony został na nowe obiekty i sklepy, technologię i logistykę.

Toni Ruiz, dyrektor generalny Mango

Mango umocniło swoją pozycję jako jedna z wiodących grup modowych w Europie. Pokazaliśmy zasadność i solidność naszego modelu biznesowego, opartego na unikalnym systemie kanałów i partnerów – komentował Toni Ruiz, dyrektor generalny Mango. – W ciągu ostatnich kilku lat udało nam się odzyskać naszą esencję, z unikalnym wzornictwem jako punktem wyjścia i innowacjami jako podstawową wartością we wszystkich działach naszej firmy – dodawał.

Dalsza ekspansja

Firma zamknęła rok finansowy 2022 obecnością na ponad 115 rynkach na wszystkich pięciu kontynentach. W 2022 roku Mango dodało do swojego międzynarodowego zasięgu dwa nowe kraje: Kamerun i Maroko; w obu przypadkach są to rynki, na które firma powróciła.

Kluczowymi rynkami dla hiszpańskiej firmy są rodzima Hiszpania (odpowiadająca za 22% całkowitego obrotu Mango) i Francja, a także Wlk. Brytania i Włochy. Inne strategiczne lokalizacje to USA i Indie.

Rekordowe wyniki Mango osiągnęło pomimo negatywnego wpływu na wyniki firmy jaki miała rezygnacja z bezpośredniej działalności w Rosji. Straty spowodowane zamknięciami sklepów i dewaluacją rubla kosztowały firmę ok. 20 mln euro.

