Mango chce w tym roku przebić sprzedaż sprzed pandemii

Hiszpańska sieć odzieżowa Mango spodziewa się w tym roku przebić sprzedaż sprzed pandemii.

Półroczne dane znacznie przewyższyły oczekiwania analityków.

Hiszpański detalista od lat intensywnie inwestuje w rozwój swojego kanału internetowego, więc nie dziwi fakt, że firma robi największe postępy w tym obszarze: sprzedaż online wzrosła o 37 proc. w pierwszej połowie roku. W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat wzrost wynosi nawet 85 proc. Mango osiąga już 46 proc. swoich przychodów dzięki e-commerce i powtórzyło wcześniejsze założenia - przełamanie symbolicznej bariery miliarda euro w sprzedaży online w tym roku.

Prezes Toni Ruiz powiedział, że wyniki napawają go optymizmem co do pozostałej części roku. Liczy więc na roczną sprzedaż przekraczającą poziom z 2019 r., czyli 2,3 mld euro.