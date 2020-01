Mango debiutuje na Sądecczyźnie

– Obecność Mango w Galerii Trzy Korony to idealne zwieńczenie roku 2019, pełnego – jak oceniamy - trafnych zmian w składzie najemców. To także odpowiedź na zmieniające się oczekiwania Klientów i nieustanne dopasowywanie oferty do potrzeb lokalnego rynku. Zgodnie z naszymi założeniami, otwarcie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. Dla nas to kolejny krok umacniający pozycję Galerii Trzy Korony, jako lidera w regionie – mówi Katarzyna Bogdańska, zarządca obiektu.

Mango posiada rozbudowaną sieć salonów o łącznej powierzchni bliskiej 812 tys. metrów kwadratowych w 110 krajach. W centrach projektowych sieci, każdego roku powstaje ponad 18 tys. modeli ubrań i akcesoriów.

Galeria Trzy Korony zlokalizowane jest w sercu Nowego Sącza. Na łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 35 tys. mkw, znajduje się, m.in. 120 lokali handlowych.