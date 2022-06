Mango rezygnuje z Rosji, ale ubrania wciąż będzie można tam kupić

Firma z Hiszpanii po rosyjskiej inwazji zawiesiła działalność w tym kraju.

Połowa sklepów Mango w Rosji kontynuowała jednak działalność - placówki były kontrolowane przez franczyzobiorców marki.

Teraz Mango zapewnia, że nie będzie już "bezpośrednio" sprzedawać ubrań Rosjanom.

Hiszpańska firma "osiągnęła porozumienie ze swoimi partnerami franczyzowymi w sprawie przekazania działalności w Rosji". Prawdopodobnie oznacza to, że 50 należących do Mango sklepów przejmą teraz rosyjskie firmy.

Czy będzie można w Rosji dostać ubrania z metkami Mango?

"La Vanguardia" podaje, że Hiszpanie "nie będą zaopatrywać franczyz w Rosji bezpośrednio", i "będą one musiały zapewnić sobie zapasy we własnym zakresie, przez pośredników". A to oznacza, że okrężną drogą produkty Mango mogą ciągle trafiać do sklepów w Rosji - pisze businessinsider.com.pl.