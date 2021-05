Mango wraca do Galerii Jurajskiej z flagowym salonem

Hiszpańska marka szykuje się do otwarcia swojego flagowego salonu w Galerii Jurajskiej.

Mango to jedna z najpopularniejszych marek modowych na świecie, posiadająca sklepy w 112 krajach, zajmujące łącznie ponad 800 tys. m kw.

W Polsce, razem z najnowszym lokalem, marka będzie mieć 28 sklepów ulokowanych w 14 miastach. Mango jest obecne m.in. w Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu.

Sklep Mango w Galerii Jurajskiej będzie jedynym sklepem marki w północnej części woj. śląskiego.



Jak zapowiada właściciel, salon w Galerii Jurajskiej będzie mieć charakter flagowy. Oznacza to, że jego oferta będzie szersza niż np. sklepu franczyzowego. W asortymencie będzie można znaleźć kolekcje MANGO, MANGO KIDS, jak również MANGO MAN. Przestrzeń nowego salonu wyróżniać będzie się także nowoczesnym designem oraz atmosferą zakupów.



- Marka wraca do naszego centrum handlowego w wielkim stylu, nie tylko ze zdecydowanie większym sklepem, ale przede wszystkim z szerszą niż w przeszłości ofertą. Unikalny w tej części woj. śląskiego brand dopełni kluczową dla Galerii Jurajskiej ofertę modową, wprowadzając do niej kolejny element wyróżniający nasz tenant mix na rynku lokalnym i regionalnym - mówi Anna Borecka-Suda, zastępca dyrektora Galerii Jurajskiej.



Oferta modowa Galerii Jurajskiej już dziś jest jedną z najszerszych w tej części Polski. Tenant mix centrum handlowego wypełnia aż 59 polskich i zagranicznych marek odzieżowych, w tym m.in. H&M, Zara, TK Maxx, Massimo Dutti, Bershka, Guess, Reserved, House, Cropp, Medicine, Tatuum, Tally Weijl, Stradivarius, New Yorker czy Levi's. Szeroko pojęty segment fashion uzupełnia także 13 znanych marek obuwniczych (m.in. CCC, Deichmann, e-obuwie ECCO, Ryłko, Kazar, Wojas) oraz 12 sklepów oferujących biżuterię i dodatki (m.in. Apart, YES, W.Kruk, Jubitom Tous, Pandora czy Ania Kruk).



- Ostatnie lata przyniosły znaczący rozwój oferty modowej w Galerii Jurajskiej. Wielu naszych najemców zdecydowało się na modernizację sklepów, wprowadzenie nowych konceptów czy wynajem większej powierzchni. Pojawiły się także nowe marki. Mimo pandemii i trudnej rynkowej sytuacji, ten rozwój jest kontynuowany, czemu sprzyja fakt, że Galeria Jurajska stale postrzegana jest jako bardzo atrakcyjna biznesowo lokalizacja o ogromnym potencjale leasingowym - mówi przedstawicielka Galerii Jurajskiej.

