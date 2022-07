Manufaktura chce dotrzeć do nowych gości

W trakcie pandemii Manufaktura zrealizowała kilka ważnych inwestycji. - Dokończyliśmy refubrishment budynku galerii, powstały nowe powierzchnie, a w podziemiach udało nam się wygospodarować miejsce na magazyny. Teraz chcemy dotrzeć do nowych gości - dla PropertyNews.pl mówi Sławomir Murawski, dyrektor łódzkiej Manufaktury.

Czy Manufaktura wróciła do wyników sprzed pandemii?

Sławomir Murawski: W Manufakturze, tak jak i w wielu innych centrach handlowych, trudny pandemiczny czas minął. Już w drugiej połowie 2021 roku Manufaktura mogła się pochwalić obrotami lepszymi niż analogicznym okresie w 2019. Z kolei na początku 2022 roku musieliśmy znów mierzyć się ze spadkami związanymi z falą zakażeń wariantem Omikron i obostrzeniami. Jednak od marca tego roku obserwujemy nie tylko stały wzrost obrotów, ale także satysfakcjonujące dane dotyczące frekwencji. Związane jest to przede wszystkim z dużą potrzebą klientów do spędzania wspólnego czasu, uczestnictwa w imprezach i rozrywce po pandemii, ale także napływem nowych gości z Ukrainy. Choć obecne wyniki cieszą, nie oznacza to jednak, że możemy z beztroską patrzeć w przyszłość – przed nami nowe, równie trudne wyzwania.

Nowi najemcy? Nowe przedsięwzięcia?

Ostatnie kilkanaście miesięcy było dla nas bardzo pracowite. Jeśli chodzi o najemców, to widzimy, że marki, które debiutują w regionie, chcą stawiać pierwsze kroki właśnie w Manufakturze. Świadczą o tym nowo podpisane przez nas umowy. Dużym zaufaniem obdarzają nas także wieloletni najemcy – w ostatnim roku przedłużyliśmy na następny, 5-letni okres, kilkadziesiąt umów. To cieszy nas szczególnie, bo większość z tych kontraktów była negocjowana jeszcze w trakcie lockdownów. Najemcy dają nam tym samym sygnał, że wierzą w potencjał i siłę marki Manufaktury.

Manufaktura, fot. Apsys

Pomimo pandemii udało nam się zrealizować też kilka ważnych dla nas inwestycji: przede wszystkim dokończyliśmy refubrishment budynku galerii handlowej Manufaktury – modernizację przeszły części wspólne i place zabaw, powstały nowe powierzchnie handlowe i gastronomiczne. Dodatkowo, w podziemiach pofabrycznych budynków kompleksu udało nam się wygospodarować blisko 2 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Znaczna część tej przestrzeni została już wynajęta przez naszych najemców.

Teraz dużą uwagę przykładamy do powstania podziemnej stacji kolejowej przy Manufakturze, która jest częścią projektu tzw. łódzkiego metra, realizowanego przez Miasto i PKP. Pokładamy duże nadzieje w nowych połączeniach kolejowych – miasto od lat zmaga się z korkami czy brakiem miejsc parkingowych. Szybka i dobrze skomunikowana trasa kolejowa jest dla nas szansą na dotarcie do nowych gości, nie tylko z miasta, ale także regionu.

Według ekspertów i przedstawicieli rynku, retail popandemiczny ma zupełnie inne oblicze. Widać to w Manufakturze?

Rzeczywiście, w trakcie pandemii zaszły spore zmiany w branży retail. Większego znaczenia nabrały tendencje, które były widoczne jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Mam tu na myśli np. większy nacisk na e-commerce i związaną z tym omnichannelowość. Dodatkowo, w centrach handlowych można zauważyć pewną regułę, jeśli chodzi o powierzchnie lokali: najemcy z branży spożywczej i AGD zmniejszają wynajmowane przez siebie powierzchnie, a marki związane z modą czy akcesoriami, zwiększają, szczególnie jeśli mają dobrze rozwinięty kanał e-commerce. Ten trend zaczyna być też widoczny w Manufakturze.

Manufaktura, mat.pras.

Nie możemy też zapomnieć o intensywnym rozwoju usług dostawczych wśród najemców gastronomicznych. Choć wielu z nich wypracowało sobie efektywne metody pracy w czasie obostrzeń i przez wiele miesięcy funkcjonowało w ramach narzuconych przez pandemię, to jednak z nieskrywaną ulgą wrócili do tradycyjnej obsługi gości w lokalach.

Czy centra odczuły intensywny rozwój e-commerce, czy jednak oba rynki zgodnie koegzystują?

Dla większości najemców jasne jest, że wszystkie kanały sprzedaży są ważne i wzajemnie napędzają sprzedaż. Szczególnie wyraźnie widać to wśród niektórych najemców z branży modowej, którzy powiększają powierzchnie wynajmowanych lokali, a także stawiają na usługi typu click&collect. Wiele marek oferuje teraz dostawę zamówienia jeszcze tego samego dnia, a to nie tylko za sprawą dobrego położenia i łatwości transportu w danym mieście, ale także szerokiego zaplecza magazynowego. Już teraz część sklepów stacjonarnych pełni niejako funkcję „podręcznego magazynu” dla swoich odpowiedników online.

Obserwując ten trend, w zeszłym roku oddaliśmy do dyspozycji najemców 2000 mkw. nowej powierzchni magazynowej, podzielonej na moduły od 20 do 400 mkw. Widzimy, że te magazyny cieszą się największą popularnością wśród najemców z mocną ofertą online. To wyraźnie pokazuje, że e-commerce i sprzedaż stacjonarna mogą być przykładem efektywnej współpracy.

Rozrywka ma nadal tak duże znaczenie jak przed pandemią?

Rozrywka, zaraz po gastronomii, to jedna z branż, która najbardziej ucierpiała podczas pandemii. Wielomiesięczne lockdowny uniemożliwiały pracę, nawet w ograniczonym zakresie. Po reotwarciu widać jednak wyraźnie, że w tej branży obroty rosną bardzo dynamicznie. Klienci tęsknili za wspólnym spędzaniem wolnego czasu i chętnie wracają do różnych sektorów branży rozrywkowej.

Co ciekawe, dużej zmianie uległa sama struktura klientów. Przed 2020 rokiem, to firmy i instytucje odpowiadały za blisko 50 proc. obrotów w tym sektorze. Dziś prym wiodą raczej klienci indywidualni, spragnieni atrakcji poza domem. To pokazuje, że branża rozrywkowa ma się dobrze i na pewno nie straci na znaczeniu w centrach handlowych.

Jak zmieniły się potrzeby klientów? I jak na nie odpowiada Manufaktura?

Myślę, że wbrew pozorom, oczekiwania naszych klientów nie uległy dużej zmianie. Manufaktura to miejsce, wobec którego nasi goście mają jasno sprecyzowane życzenia: chcą nie tylko robić tu zakupy, ale także spędzać czas z bliskimi, dotykać najlepszej sztuki czy brać udział w inspirujących wydarzeniach. My staramy się te oczekiwania spełniać, wiedząc, że konkurujemy o czas i uwagę gości.

Oczywiście, w trakcie pandemii zaszły pewne zmiany, z którymi wszystkie centra handlowe muszą się mierzyć, a wśród nich chociażby łatwość i szybkość robienia zakupów online czy niechęć do przebywania w zatłoczonych miejscach. To zjawiska, które uważnie analizujemy, ale jestem przekonany, że te kilkanaście lat doświadczenia na rynku dało nam narzędzia, by wyjść z każdej trudnej dla nas sytuacji.