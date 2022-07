Manufaktura o kondycji rynku: Ciągłość dostaw to wciąż poważny problem w retailu, ale ruch nakręcają Ukraińcy

Ciągłość dostaw w branży handlowej nie wróciła jeszcze do pełnej sprawności po pandemii.

Rynek w Rosji jest specyficzny, przede wszystkim ze względu na swoje rozmiary – aby na nim zaistnieć trzeba było na pewno zainwestować duże środki.

Klienci z Ukrainy stanowią ponad 10 proc. gości Manufaktury, a obroty przez nich generowane mają duży wpływ na funkcjonowanie centrum.

Wojna w Ukrainie wpłynęła na światową gospodarkę – w różnoraki, ale bardzo mocny sposób. Jak wpłynęła na rynek centrów handlowych i najemców?

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sławomir Murawski, dyrektor centrum handlowego Manufaktura w Łodzi.: Rynek centrów handlowych znalazł się w trudnej sytuacji – ledwie skończyła się pandemia, a już musieliśmy zmierzyć się z kolejnymi wyzwaniami: galopującą inflacją, drastycznymi podwyżkami energii, kosztów pracy, towarów, a także wojną w Ukrainie. Takie problemy odbijają się negatywnie na każdym biznesie, nie tylko w naszej branży.

Trzeba także wziąć pod uwagę bardzo ważny element funkcjonowania centrów handlowych, czyli łańcuchy dostaw: wielu naszych najemców sprowadza towary z innych kontynentów. Ciągłość dostaw nie wróciła jeszcze do pełnej sprawności po pandemii, a teraz stoją przed nią kolejne przeszkody.

Obecnie największym problemem dla handlu jest po prostu brak stabilności. Ma to bezpośrednie przełożenie nie tylko na codzienne funkcjonowanie, ale także decyzje inwestycyjne. Z drugiej strony, przyjazd kilku milionów Ukraińców do Polski pozytywnie wpłynął na frekwencję i obroty w centrach handlowych, przynajmniej jeśli chodzi o duże miasta.

Wiele firm – tak polskich, jak i zagranicznych - wycofało się z rynków wschodnich. Gdzie przesuną swoje działania? Polski rynek wchodzi w grę?

Z tego co mi wiadomo, większość firm, zarówno handlowych, usługowych, jak i produkcyjnych, które wycofały się z Rosji, działa już na polskim rynku. W związku z tym, nie możemy raczej liczyć na jakieś specjalne korzyści z tego powodu. Rynek w Rosji jest specyficzny, przede wszystkim ze względu na swoje rozmiary – aby na nim zaistnieć trzeba było na pewno zainwestować duże środki. Wycofanie się z takiej inwestycji musi więc wiązać się z olbrzymią stratą finansową. Myślę, że zarządcom tych firm należy się szacunek, bo decyzja na pewno nie była łatwa.

Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury, mat.pras.

Czy masowy napływ uchodźców z Ukrainy wpłynął na handel?

Oczywiście, że wpłynął i to znacząco. Kilka milionów uchodźców, zwłaszcza w dużych miastach, musiało się przecież wyżywić, ubrać, trzeba im było zapewnić nocleg i wszelkie niezbędne do codziennego życia artykuły. Choć początkowo to Polacy ponosili koszty tych zakupów, to nie zmienia jednak faktu, że sklepy spożywcze, drogerie, apteki i inne funkcjonowały na najwyższych obrotach i notowały duże zyski.

A jak jest dziś?

Dziś, po kilku miesiącach, mogę powiedzieć, że klienci z Ukrainy stanowią ponad 10 proc. naszych gości, a obroty przez nich generowane mają duży wpływ na funkcjonowanie centrum. Część z nich to zamożni ludzie, którzy odkrywają nowe możliwości, duża część znalazła już pracę i usamodzielniła się, ich dzieci poszły do szkoły i zaczynają normalne życie.

Z drugiej strony, warto też odnotować, że pracownicy narodowości ukraińskiej stanowią coraz większą część pracowników galerii handlowych. Pracują oni nie tylko w firmach sprzątających, ale też w gastronomii czy handlu, a panie świetnie odnajdują się w branży beauty, jak chociażby w salonach fryzjerskich czy manicure. Mamy też kilku najemców z Ukrainy, którzy zdecydowali się otworzyć swoje biznesy w Manufakturze i bardzo nas to cieszy.

Manufaktura w Łodzi, mat.pras.

Czy widzicie zainteresowanie nowych marek naszym rynkiem i Manufakturą?

Marki, które dopiero wchodzą na polski rynek lub debiutują w regionie łódzkim, zwykle pierwsze kroki kierują właśnie do nas, do Manufaktury. Przykładem mogą być umowy, które podpisaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, m.in. z Primarkiem, Lacoste, Lego, Footlockerem czy Bath&Body Works.

Nasza marka przyciąga potencjalnych najemców nie tylko stabilnością zarządzania i atrakcyjnością lokalizacji, ale także potencjałem turystycznym i szeroko zakrojoną ofertą eventową. To oczywiście prowadzi do wyzwań dla zarządcy – ze względu na rangę projektu i deficyt wolnych powierzchni, Manufaktura musi prowadzić bardzo uważny i selektywny dobór najemców.

Dziękuję za rozmowę