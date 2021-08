Manufaktura o nowych trendach zakupowych

Manufakturę ciągle odwiedza mniej klientów niż przed pandemią, ale właściciele centrum i tak mają powody do zadowolenia - podaje Dziennik Łódzki.

Przedstawiciele łódzkiej Manufaktury mówią o nowym trendzie zakupowym.

Jak poinformowała dziennik Monika Langner, rzecznik Manufaktury, liczba klientów - w porównaniu do 2019 roku - jest niższa o ok. 9 proc., za to generowane przez nich obroty są wyższe niż przed pandemią. - Zauważyliśmy także, że klienci odwiedzają nas rzadziej, np. raz w tygodniu zamiast dotychczasowych dwóch lub trzech razy i wówczas robią większe zakupy - podała.