Manufaktura partnerem akcji „Nie zostawiaj dziecka/pupila w samochodzie”

Kampania społeczna „Nie zostawiaj dziecka/pupila w samochodzie” jest organizowana przez Urząd Miasta Łodzi. Partnerem akcji została Manufaktura, która w ten sposób przyłącza się do corocznych apeli, by nawet na chwilę nie pozostawiać dzieci ani zwierząt w aucie. Plakaty kampanii pojawiły się w nieprzypadkowym miejscu – na parkingu wielopoziomowym od strony ul. Drewnowskiej.

Kampanię społeczną „Nie zostawiaj dziecka/pupila w samochodzie” prowadzi Urząd Miasta Łodzi od lipca – wymowne plakaty pojawiły się m.in. na citylightach i ekranach w komunikacji miejskiej. Partnerem akcji jest również Manufaktura: - Na szczęście świadomość w społeczeństwie rośnie i coraz więcej osób wie, jak niebezpieczne jest pozostawienie dziecka czy zwierzęcia w rozgrzanym samochodzie. Ale niestety sporadyczne sytuacje nadal się zdarzają, więc warto przypominać o konsekwencjach takich nieodpowiedzialnych zachowań – przekonuje Monika Długosz-Łempicka, dyrektor marketingu Manufaktury.

Plakaty, przygotowane przez Urząd Miasta Łodzi zawisły przy windach prowadzących do budynku galerii handlowej z wielopoziomowego parkingu: - Być może taka przejmująca grafika skłoni kierowcę, by jednak wrócił po dziecko i zabrał je ze sobą. To samo tyczy się zwierząt – podkreśla Monika Długosz-Łempicka.

Zwłaszcza, że Manufaktura jest miejscem przyjaznym czworonogom i absolutnie nie trzeba zostawiać psa w aucie – zarówno na terenie galerii handlowej, jak i w wybranych restauracjach na rynku można przebywać z psem. – Większość restauracji ma dla naszych pupili miski ze świeżą wodą, więc można cieszyć się wizytą w restauracji bez pośpiechu i stresu, że czeka na nas pies. W kwestii sklepów, decyzję pozostawiliśmy kierownikom – wiele miejsc można odwiedzać z psami. Lista lokali jest dostępna na naszej stronie, taką informację można również uzyskać w Punkcie Info – informuje Monika Długosz-Łempicka.

Z psem można spacerować alejkami galerii handlowej, jednak pupil powinien mieć kaganiec (jeśli to możliwe) oraz być na smyczy lub, w przypadku mniejszych piesków, na rękach.

Retransmisja sesji: EEC Online - Sesja: Rynek nieruchomości komercyjnych – koniunktura, inwestycje, klient