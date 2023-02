Dla Manufaktury to był dobry, choć wymagający rok. Wojna w Ukrainie, kryzys gospodarczy, inflacja - to tylko kilka elementów, z którymi trzeba było się zmierzyć. Był to też czas intensywnego rozwoju.

2022 rok dla Manufaktury był też czasem podejmowania śmiałych kroków.

Poszerzono ofertę handlową o nowe, światowe marki.

W 2022 roku portfolio kompleksu powiększyło się o 14 nowych marek.

Zainwestowano w zieloną energię.

2023 rok w Manufakturze upłynie pod znakiem dużych przedsięwzięć. W drugiej połowie ubiegłego roku łódzka Manufaktura rozpoczęła imponującą inwestycję w zieloną energię – na dachu budynku galerii handlowej powstaje farma fotowoltaiczna, składająca się z 1 218 paneli słonecznych. Choć wydawać by się mogło, że inwestycja jest świeżą odpowiedzią na kryzys energetyczny, jej realizacja jest efektem wieloletnich i przemyślanych przygotowań. W tak dużych obiektach jak Manufaktura nie można działać tylko tu i teraz. Kluczem są działania długofalowe i bycie zawsze jeden krok do przodu, mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort pracy naszych najemców. Pomysł na fotowoltaikę zrodził się ponad 5 lat temu, a dziś przy dynamicznie zmieniającym się rynku energetycznym widzimy, że ta inwestycja na pewno przyniesie wiele korzyści – wyjaśnia Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury. Pracująca farma będzie w stanie pokryć do 45 proc. zapotrzebowania na energię części wspólnych budynku galerii handlowej. Dzięki niej zasilane będą m.in. system klimatyzacji i wentylacji, schody, windy i chodniki ruchome czy stacje ładowania samochodów elektrycznych. Szacuje się, że farma na dachu może przynieść obiektowi oszczędności rzędu prawie pół miliona złotych rocznie. W 2022 roku portfolio kompleksu powiększyło się o 14 nowych marek, w tym kilka debiutujących na łódzkim rynku. Wśród nich nie zabrakło także najemców gastronomicznych, którzy zagrzali nowe miejsca nie tylko w strefie Qulinarium, ale także na rynku Manufaktury, w zrewitalizowanych, pofabrycznych budynkach z czerwonej cegły – Thai Wok, europejskiego Tavolo, nepalskiej Yarsy, a także konceptów koktajlowych, Pijanej Wiśni i R&D Tea. Drugie życie zyskał też zabytkowy budynek dawnej Elektrowni, a to za sprawą nowego najemcy, Manuarte. Na imponującej przestrzeni 1600 mkw powstał interdyscyplinarny obiekt łączący cocktailbar, kubańską restaurację, galerię sztuki, a wkrótce także klub, przestrzeń eventową i taneczne show – wszystko pod okiem dyrektora artystycznego, Agustina Egurroli. Z kolei w ofercie handlowej pojawiły się duże światowe marki, takie jak kultowe LEGO, znane z oszałamiających zapachów Bath&Body Works czy prestiżowej pielęgnacji Rituals. Oprócz tego, do grona najemców dołączyli: Zegarki.pl; Snipes, Esotiq, Gant, Lacoste i SFD. Zdywersyfikowana oferta, która łączy w sobie oferty znanych, światowych i polskich marek, jak i autorskich konceptów prowadzonych przez lokalnych przedsiębiorców to coś, z czego jesteśmy bardzo dumni. W ciągu roku notujemy około 20 milionów wizyt, grupa naszych Gości jest bardzo zróżnicowana, a każdy musi tu znaleźć coś dla siebie. Dlatego do naszego grona najemców często dołączają marki, których brakuje w mieście czy regionie, lub takie, o których często wspominają nasi klienci – tłumaczy Anna Łajszczak-Kucharska, Tenants Relationship Manager Manufaktury. Czytaj więcej Tłumy na otwarciu Lego Store w Manufakturze Duży wpływ na sytuację w branży retail miał wybuch wojny w Ukrainie, związany z nią kryzys gospodarczy i szybko rosnąca inflacja. Zarządca Manufaktury szybko podjął działania na rzecz ukraińskich gości, którzy nadal są drugą największą po Polakach grupą klientów. Już wiosną 2022 roku dostosowano komunikaty kompleksu do ich potrzeb. I tak, część treści do mediów społecznościowych tworzona jest w języku ukraińskim (np. dot. planowanych eventów, koncertów), podobnie jak wewnętrzne, pisemne komunikaty czy regulaminy różnego rodzaju konkursów. Dodatkowo wielu Ukraińców znalazło w Manufakturze zatrudnienie, dzięki czemu część pracowników posługuje się językiem naszych wschodnich sąsiadów. 2023 rok w Manufakturze upłynie pod znakiem dużych przedsięwzięć: w ciągu kilku najbliższych tygodni zakończy się montaż paneli fotowoltaicznych na dachu galerii handlowej, a PKP nadal będą kontynuować prace nad podziemnym przystankiem, który będzie częścią tunelu kolejowego prowadzącego przez centrum Łodzi. To bardzo ważna inwestycja nie tylko dla całego miasta, ale też aglomeracji. Jestem przekonany, że ten ciąg kolejowy rozładuje ruch w centrum, ale także usprawni dojazd do Manufaktury dla Gości spoza Łodzi, np. ze Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego i innych – dodaje Sławomir Murawski Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

