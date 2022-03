Manufaktura poszerza ofertę bieliźniarską o Esotiq

Do grona najemców łódzkiego kompleksu Manufaktura dołączyła właśnie marka Esotiq.

Esotiq to marka z misją i ponad 20-letnim doświadczeniem w tworzeniu bielizny.

Obecnie Esotiq ma ponad 270 salonów na terenie całej Polski.

Butik ma 70 mkw. i znajduje się na pierwszym piętrze.

– Manufaktura to jeden z najbardziej prestiżowych kompleksów w kraju, a dla naszej marki to ważne, by zawsze znajdować się w najlepszym towarzystwie. Oprócz dużego potencjału handlowego, przyciąga nas też historia i unikatowość tego miejsca – mówi Donat Ciepłuch, przedstawiciel Esotiq.

W ofercie znajduje się nie tylko bielizna fashion, ale także klasyczne formy, odzież homewear i kosmetyki. Esotiq to jeden z tych najemców, których misja jest spójna z ideami bliskimi w Manufakturze. Jak zapewniają przedstawiciele łódzkiego kompleksu, w Manufakturze panie mogą czuć się komfortowo i bez przeszkód celebrować wszystkie odcienie kobiecości.

Właścicielem Manufaktury jest Union Investment Real Estate GmbH. Obecnie Union Investment zarządza aktywami o wartości 32 miliardów euro w ponad 840 nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych o łącznej powierzchni ok. 8,4 mln. mkw.