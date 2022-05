Manufaktura w Łodzi z rekordowymi wynikami odwiedzalności

Obserwujemy trend związany z powrotem klientów do zakupów stacjonarnych i wzrost obrotów. Pozwala to całej branży z optymizmem patrzeć w przyszłość - ocenia Sławomir Murawski, dyrektor centrum handlowego Manufaktura w Łodzi.

Jak podkreśla Sławomir Murawski, kwiecień 2022 był drugim z kolei miesiącem, w którym frekwencja w Manufakturze była wyższa niż przed pandemią. Z kolei w ostatnim miesiącu obroty Manufaktury są wyższe niż te sprzed lockdownów.

Manufaktura będzie promowała postawy proekologiczne.



W planach zarówno duże inwestycje, ale także realizację mniejszych, choć równie ważnych inicjatyw, ukierunkowanych na rozwój postaw proekologicznych - zapowiada Sławomir Murawski.

Sławomir Murawski, dyrektor Manufaktury. Fot. materiały prasowe

Sławomir Murawski, dyrektor łódzkiej Manufaktury: Choć ograniczenia związane z pandemią są już za nami, to wciąż mamy na uwadze, że wpłynęły one na zachowania konsumentów, co przełożyło się chociażby na intensywny rozwój obszaru e-commerce. Obecnie obserwujemy jednak trend związany z powrotem klientów do zakupów stacjonarnych i wzrost obrotów. Pozwala to całej branży z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Wskaźniki frekwencji cieszą

Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, kwiecień 2022 był drugim z kolei miesiącem, w którym frekwencja w łódzkiej Manufakturze była wyższa niż przed pandemią. Równie mocno cieszą wyniki handlowe: w ostatnim miesiącu obroty Manufaktury są wyższe niż te sprzed lockdownów (wzrost o prawie 20 proc. w porównaniu do kwietnia 2019). To ogromny sukces zarówno części handlowej, jak i gastronomiczno-rozrywkowo-kulturalnej, stanowiącej integralną część naszego obiektu.

Szczególnie cieszy nas, że także nasi wschodni sąsiedzi, którzy z powodu wojny przybyli do Łodzi, by odnaleźć bezpieczeństwo i spokój, szybko poczuli się komfortowo na terenie kompleksu i chętnie do niego wracają, stanowiąc ponad 10 proc. gości. Liczymy, że maj będzie kolejnym rekordowym miesiącem – dla nas niezwykle ważnym, bo związanym z obchodami 16 urodzin Manufaktury.

Manufaktura stawia na edukację ekologiczną

Łodzianie, jak i turyści wybierają ją jako miejsce nie tylko zakupów modowych, ale także spędzania wolnego czasu. Stojące za nami dziedzictwo kulturowe oraz wyznawane wartości są spójne z potrzebami gości i stanowią połączenie dostępu do globalnych i lokalnych marek.

- Obecnie wiele uwagi poświęcamy także kwestiom ochrony środowiska – w 2022 roku będzie to jeden z naszych kluczowych kierunków rozwoju. W planach mamy zarówno duże inwestycje, ale także realizację mniejszych, choć równie ważnych inicjatyw, ukierunkowanych na rozwój postaw proekologicznych - mówi.

Manufaktura stawiamy też na edukację - we współpracy z lokalnymi instytucjami, takimi jak Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi czy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, prowadzi warsztaty dla najmłodszych gości i wspólnie uczy ich, jak najlepiej dbać o planetę. Dobrym przykładem są np. łąki kwietne czy znajdujący się na terenie kompleksu butelkomat umożliwiający recykling plastikowych butelek.

- To idealna okazja, by łącząc przyjemne z pożytecznym, pomóc ograniczać zużycie jednorazowego plastiku. Popularne butelki PET z powodzeniem mogą być poddawane recyklingowi. To ważny proces nie tylko ze względów ekologicznych, ale także ekonomicznych, który pozwala na oszczędzanie naturalnych zasobów planety. Wierzymy, że to właśnie małe, ale świadome kroki pozwalają nam razem dbać o dobrostan lokalnego środowiska - podsumowuje.