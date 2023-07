Europejska marka Candy Cat, poszerzając listę miast, w których jest obecna, o Łódź, wybrała Manufakturę.

Była to z pewnością słuszna decyzja, bo sklep od pierwszych dni cieszy się niesłabnącą popularnością wśród gości Manufaktury.

Można tu kupić m.in. żelki pająki, bezy przypominające banany, słodkie toffie… słowem: wszystko, o czym tylko marzą łasuchy.

To miejsce, gdzie amatorzy słodkich propozycji mogą puścić wodzę fantazji i własnoręcznie skomponować swój wyjątkowy zestaw słodyczy lub zdecydować się na gotową paczkę.

Candy Cat zajął narożny lokal na piętrze galerii handlowej Manufaktury, w części skupiającej marki spożywcze. Klientów kusi bogaty wybór najwyższej jakości słodyczy, zadowalających nawet najbardziej wymagające podniebienia. Marka znana jest ze swojej pasji do tworzenia wyjątkowych smaków i innowacyjnych produktów.

Candy Cat w Łodzi. Fot. Mat. pras.

Candy Cat to miejsce, w którym można kupić słodycze z Azji, Ameryki Południowej czy Europy. Wybór jest ogromny – żelki w różnych smakach, wariacjach i kształtach np. takie przypominające jajka lub pająki. Ciekawą propozycją są także żelki „spicy”, dla tych którzy szukają dodatkowych wrażeń. W ofercie znajdują się także różne smaki toffie, karmelków, bez, gum, orzechów, draży czy pianek. Dla fanów nietypowych smaków także znajdzie się coś ekstra – lukrecja prosto z Holandii oraz Hiszpanii.

Sklep w Manufakturze jest już dziesiątą placówką Candy Cat w Polsce. Znakiem charakterystycznym łódzkiego punktu są nawiązania do świata piratów. Słodycze, niczym skarby ze statku, niemalże wysypują się ze stylowych drewnianych beczek i można nabierać je samodzielnie do papierowych torebek. By uniknąć nieco mrocznego klimatu, dla przełamania konwencji pirackiej – na ścianach i w dodatkach zastosowano pastelowe kolory.

Raj na łasuchów. Fot. Mat. pras.

Otwarcie Candy Cat to kolejny krok na drodze do poszerzania oferty Manufaktury. Cieszymy się, że kolejna europejska marka, planując ekspansję uwzględniła, że w Łodzi to właśnie w Manufakturze będzie rozwijać swój biznes najprężniej. Już teraz widzimy bardzo duże zainteresowanie salonem Candy Cat. To miejsce, które z pewnością szybko stanie się punktem obowiązkowym do odwiedzenia, np. podczas zakupów z dzieckiem. Wierzymy, że Candy Cat to kolejny powód, żeby odwiedzić Manufakturę - mówi Monika Langner, rzecznik prasowy Manufaktury.

Candy Cat. Fot. Mat. pras.

Candy Cat ma powierzchnię 104,87 mkw., znajduje się na 1. piętrze, obok lokali Czas na Herbatę oraz naprzeciwko piekarni Z pieca rodem.

