Manufaktura zyskała dużego najemcę. To może być hit na rozrywkowej mapie Łodzi

Imponująca przestrzeń (1600 mkw) zabytkowego budynku dawnej Elektrowni w Manufakturze zyskała nowego najemcę, Manuarte. W interdyscyplinarnym obiekcie znajdą swoje miejsce: cocktailbar, restauracja, ale też galeria sztuki, klub i taneczne show oraz przestrzeń eventowa z możliwością wynajmu. Za sprawą nowego najemcy, dawna Elektrownia stanie się swoistym centrum kultury karaibskiej: ambasadą sztuki kubańskiej, muzyki latynoskiej oraz kuchni Ameryki Środkowej i Południowej.

Oryginalny koncept posiada równie imponujące wnętrze. Dwupoziomowy lokal z bogato przyozdobionym barem przenosi klientów w hawańskie klimaty. Latynoski klimat podkreślają pastelowe stropy i drewniane meble w kolonialnym stylu. Do dyspozycji Gości jest też zewnętrzny ogródek, który wyróżnia się nie tylko powierzchnią (może w nim zasiąść aż 150 osób), ale także designem: stalowe pergole otulone są cieniującymi żaglami z płótna, a wokół nowoczesnych mebli znajdują się kolorowe instalacje i zieleń.

Elektrownia jest perłą w koronie kompleksu Manufaktury. Trudno przejść obok tego budynku bez zachwytu: wspaniała, zwarta bryła i przepiękne strzeliste przeszklenia, to nie jedyne jego atuty. Fakt, że to samodzielny i centralny budynek, niemal predestynuje go do roli obiektu kultury. Po wejściu do środka, widzimy ciekawy układ pomieszczeń, a co za tym idzie uniwersalne zagospodarowanie pod kątem np. eventowym. Wierzymy, że Manuarte będzie swoistą ambasadą kultury latynoamerykańskiej, w samym centrum Łodzi. Muzyka, taniec, sztuka i najlepsza kuchnia będą się tu miały dobrze – mówi Edyta Brykała, Pr&Marketing Manager marki.