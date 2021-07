Marcin Gaweł, MarketLab: Dzięki pozyskaniu inwestora planujemy ekspansję

W ramach projektu Marketlab działają już m.in. sklepy automatyczne sieci Carrefour. Ile produktów może znaleźć się w MarketLab? Ile trwa proces uruchamiania takiej placówki?

W Sklepie Automatycznym MarketLab może znaleźć się nawet kilkaset SKU. Proces instalacji takiego sklepu realizowany jest w jeden, maksymalnie 2 dni. Jest to więc czas nieporównywalnie krótszy niż inwestycja w tradycyjny punkt handlowy. Chciałbym podkreślić również mobilność takiego rozwiązania. Sklep automatyczny można relokować, poświęcając na to czas podobny do tego, przeznaczonego na wdrożenie sklepu w zupełnie nowej lokalizacji. Daje to niezmierną elastyczność w prowadzeniu biznesu.

Współpracują Państwo z Carrefourem w projekcie Samoobsługowy Carrefour Express. Ile takich samoobsługowych sklepów działa obecnie?

W projekcie dla Carrefour wdrożyliśmy 2 sklepy, oba zlokalizowane w miejscach o charakterystyce dużego natężenia przepływu strumieni ludzkich.

Czy są plany na wprowadzenie kolejnych punktów?

Co do planów na przyszłość - dzięki pozyskaniu inwestora dla naszego przedsięwzięcia mamy możliwość ekspansji na nowe rynki oraz możliwość prowadzenia badań i rozwoju produktów. Nieustannie pracujemy nad wprowadzeniem coraz lepszych rozwiązań, wnikliwie obserwując trendy rynkowe w handlu i zmieniające się preferencje konsumentów. O nowych produktach będziemy informować na bieżąco.

Pierwszy Samoobsługowy Carrefour Express wystartował w 2019 roku.

Jakie informacje o sposobie robienia zakupów przez klientów uzyskali Państwo w tym czasie? Jakie rozwiązania się sprawdziły a co Państwo modyfikowali?

Pozyskaliśmy wiele ciekawych informacji, jednak większość z nich stanowi nasze know- how i/ lub jest objęte tajemnica handlową. Mogę obiecać jedynie, że całą tę wiedzę będziemy skrupulatnie wykorzystywać, aby jeszcze bardziej udoskonalać usługi MarketLab. Z ciekawostek - mogę powiedzieć, że widzimy dużą skłonność naszych rodzimych konsumentów do testowania na sobie, różnych rozwiązań automatyzujących handel i obsługę. Konsumenci cenią sobie również anonimowość zakupów które zapewnia nasz sklep automatyczny, doceniają rozwiązania które ułatwiają im codzienne funkcjonowanie w przeciwieństwie do tych, które wymagają uprzednich rejestracji, zalogowania do aplikacji lub innych elementów w procesie zakupu.

