Marcin Kydryński kolejnym ambasadorem inicjatywy Czujesz Klimat? Rossmanna

Marcin Kydryński, dziennikarz muzyczny, podróżnik, fotograf, autor książek i twórca rozpoczynającego się właśnie w Gdańsku Siesta Festival został ambasadorem Czujesz Klimat? Rossmanna.

Pierwszym ambasadorem kampanii był słynny muzyk Artur Rojek.

Miesiąc temu marka ogłosiła współpracę z Arturem Rojkiem, teraz oficjalnie – jako drugi ambasador – do akcji Czujesz Klimat? dołącza Marcin Kydryński. Artysta wspólnie z marką będzie popularyzował proekologiczne postawy i sprzyjające środowisku działania, w myśl zasady, że małe, codzienne wybory każdego z nas mają ogromny wpływ na środowisko.

Natura to moje źródło niekończonych się inspiracji. Jest dla mnie, dla nas wszystkich, bardzo hojna i potrzebuje z naszej strony niezwykłej czułości i troski. Wierzę, że ode mnie, od każdego z nas, zależy jej los. Cieszę się, że zostałem ambasadorem inicjatywy Czujesz Klimat? marki Rossmann, która ułatwia nam dokonywanie lepszych wyborów dla środowiska każdego dnia. W ramach Czujesz Klimat? możemy wybierać kosmetyki z naturalnym składem, te wyprodukowane z poszanowaniem środowiska i dystrybuowane w opakowaniach, które można poddać recyclingowi. Filozofia Czujesz Klimat? jest mi bliska, bo łączy w sobie edukację z budowaniem przekonania, że wspólnie możemy zmieniać świat lepszymi decyzjami – przyznaje Marcin Kydryński.

Czujesz Klimat? – to pytanie ma nas zachęcić do refleksji: co wspólnie możemy zrobić dla dobra Planety, bo „To, co dobre, dobrze jest robić razem". Rossmann chce ułatwić klientom wybór bardziej przyjaznych środowisku produktów oznaczając je w sklepach stacjonarnych logotypem Czujesz Klimat?, a na stronie www.rossmann.pl oraz w aplikacji Rossmann PL dodając jeszcze piktogramy symbolizujące: naturalny, przyjazny skład; dobre dla środowiska opakowanie; bardziej zielona produkcja.

Do inicjatywy Czujesz Klimat? Rossmanna zaprasza wyjątkowych artystów, znanych z troski o naturę, klimat, ale też tworzących i promujących muzykę wyzwalającą dobrą energię i pozytywne wibracje.

Dzięki współpracy Rossmanna z Marcinem Kydryńskim, znanym podróżnikiem i producentem, możliwe jest dotarcie z ideą wspólnego działania na rzecz Planety do szerokiego grona odbiorców.

W nadchodzących miesiącach do akcji dołączą kolejni ambasadorzy.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl