Marcin Ochnik: Z największymi galeriami najtrudniej się dogadać

Wraz z wygaszaniem umów, sieć tradycyjnych sklepów zapewne zostanie uszczuplona. Będziemy weryfikować wszystkie lokalizacje - mówi Marcin Ochnik, prezes zarządu Ochnika. Fot. mat. prasowe.









Autor: Property News/Grażyna Kuryłło

Dodano: 24 cze 2020 10:14

Ze 105 salonów otworzyliśmy ok. 100. Z częścią wynajmujących doszliśmy do porozumienia. Podpisaliśmy aneksy do umów obniżające stawki czynszowe i już nawet zaczęliśmy je płacić. Jednak to na razie tylko 15 proc. całej sieci. Największe spadki sprzedaży odnotowujemy w dużych miastach, w centrach z najdroższymi czynszami. Z tymi głównymi galeriami też jest nam najtrudniej się dogadać - przyznaje Marcin Ochnik, prezes zarządu Ochnika.