Marek Kaczmarek, Intersport o lockdownie: Nasza branża woła o pomoc, ale jest lekceważona

Nasze salony specjalistyczne są zamknięte, a te same produkty, czyli sprzęt sportowy i odzież, obuwie czy inne artykuły można kupić w marketach wielkopowierzchniowych. Dlaczego zamykane są jedne sklepy, a inne pozostawia się otwarte, gdy przecież wszystkie znajdują się w tym samym obiekcie handlowym i oferują zbliżony asortyment? – pyta Marek Kaczmarek, wiceprezes sieci Intersport. Przyznaje, że ogłoszony właśnie kolejny lockdown to dodatkowa przeszkoda w czasie trwania epidemii. Ostatni rok nazywa najgorszym w historii firmy.

Usytuowane głównie w centrach handlowych salony ze specjalistyczną odzieżą i sprzętem sportowym stanęły znów przed koniecznością zamknięcia.



Rząd zdecydował o ponownym lockdownie. To cios dla ledwo co odblokowanych specjalistycznych sklepów sportowych.

Według oceny członków Komitetu Narty Snowboard Outdoor konsekwencje wynikające z decyzji rządu o zamknięciach sklepów w centrach handlowych będą dramatyczne.

Od początku lutego rząd zezwolił na ponowne otwarcie centrów handlowych, a co za tym idzie, także znajdujących się na ich terenie sklepów. Działalność sieci salonów i sklepów trwała więc tym razem półtora miesiąca.

- Kto ustala te kryteria, z jakiego klucza? – pyta „na gorąco” Marek Kaczmarek, wiceprezes sieci Intersport. Wskazuje, że specjalistyczne salony z odzieżą i sprzętem sportowym znów zdane są wyłącznie na siebie. - Co jest w tym wszystkim najgorsze to to, że firmy takie jak nasza, które się dyskryminuje, uniemożliwiając im działanie, nie mogą liczyć na wsparcie chociażby w postaci pokrycia stałych kosztów. Nierówny dostęp do rynku nie ma tu żadnego uzasadnienia – uważa Marek Kaczmarek.

Mimo licznych wysiłków, PKD branży narciarskiej i snowboardowej, już po raz kolejny, znalazło się bez wsparcia rządowego i PFR. Intersport to jeden z jej przedstawicieli. Dodatkowym utrudnieniem stało się także zamkniecie stoków. Według wyliczeń sektora, trwało ono przez około 2/3 obecnego sezonu.

- Jako przedstawiciel dużych firm, które należą do Komitetu Narty Snowboard Outdoor (KNSO) stanowczo sprzeciwiamy się kolejnym obostrzeniom, które wprowadzają lokalnie już czwarty lockdown i w konsekwencji zamykają wybiórczo sklepy zlokalizowane na terenie centrów handlowych – deklaruje Marek Kaczmarek i przypomina, że według oceny członków KNSO konsekwencje wynikające z decyzji rządu o zamknięciach sklepów w centrach handlowych będą dramatyczne. - Jak zrozumieć to, że centra handlowe działają, a zamyka się w nich wybrane sklepy? – dzieli się wątpliwościami Marek Kaczmarek i zastanawia się nad swoistym paradoksem. - Nasze salony specjalistyczne są zamknięte, a te same produkty tj; sprzęt sportowy odzież, obuwie czy inne artykuły można kupić w marketach wielkopowierzchniowych. Dlaczego zamykane są jedne sklepy, a inne pozostawia się otwarte, gdy przecież wszystkie znajdują się w tym samym obiekcie handlowym i oferują zbliżony asortyment? – pyta wiceprezes Intersportu. Według niego oraz innych firm należących do Komitetu, oprócz jasnych kryteriów zamykania jednych sklepów i pozostawiania innych otwartych, powinno się zmodyfikować zasady przyznawania pomocy. Jak uważa, dziś głównym takim kryterium powinien stać się już sam przymus administracyjny zamknięcia sklepów i będący ich wynikiem spadek obrotów.

