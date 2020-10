Marek Kaczmarek, Intersport: Z przytupem wracamy do Złotych Tarasów

Otrząsnęliśmy się po lockdownie, wychodzimy z szoku i atakujemy. Serca do walki nam nie brakuje. W tym roku zwiększyliśmy naszą sieć o cztery sklepy, czyli ponad 10 proc. Nie zdarzyło się to jeszcze w historii firmy - zapewnia Marek Kaczmarek, wiceprezes zarządu Intersport Polska. 8 października spółka otwiera w warszawskich Złotych Tarasach 34. salon o powierzchni 1143 mkw. W Polsce będzie to trzeci flagowy sklep w formacie 2.0.

Intersport wraca po latach do Złotych Tarasów?

Marek Kaczmarek, wiceprezes zarządu, dyrektor operacyjny ds. sklepów, rozwoju, IT i logistyki Intersport: Tak. Robimy to z przytupem, bo z nowoczesnym konceptem, który uwzględnia wszystkie retailowe trendy obecne na rynku. Wpisujemy się w międzynarodową strategię Grupy Intersport, która zakłada digitalizację sklepów i zmianę ich formatu na 2.0. Salon w Złotych Tarasach będzie trzecim flagowym w Polsce. Pierwszy, eksperymentalny otwarty został w Galerii Karkowskiej wiosną zeszłego roku. Drugi – w tym roku, w maju, w centrum Westfield Arkadia w Warszawie. Było to duże wyzwanie - tuż po lockdownie, w pandemicznym reżimie. W otwarcie dwóch pierwszych zaangażowani byli specjaliści z całej Europy, ponieważ jest to globalny projekt naszej sieci. Zdobyte doświadczenie wykorzystaliśmy przy tworzeniu salonu w Złotych Tarasach, dlatego możemy go już nazwać autorskim projektem.