Marek Piechocki: Po koronawirusie będzie zupełnie inny świat

Nie będzie powrotu do tego, co było. Po koronawirusie będzie zupełnie inny świat - mówi w rozmowie z WNP.PL Marek Piechocki. shutterstock









Autor:

Dodano: 27 kwi 2020 08:29

Kryzys, z jakim mamy do czynienia, założyciel i prezes Grupy LPP Marek Piechocki, porównuje do wielkiego sztormu, a siebie do kapitana, który swój okręt ma wyprowadzić z tej burzy. Bronić będzie jednego – bezpieczeństwa – firmy, ale przede wszystkim 25 tys. pracowników LPP. - Robimy wszystko, by zabezpieczyć ich miejsca pracy i uniknąć zwolnień grupowych – mówi w rozmowie z WNP.PL Marek Piechocki.