Marek Piechocki, prezes LPP: Walczymy o utrzymanie miejsc pracy

Sklepy zamknięte. Wszystko stanęło do góry nogami. Jesteśmy w stanie wojny. Byłem gotowy na normalny kryzys, ale obecną sytuację raczej trudno było przewidzieć. W tej chwili przede wszystkim walczymy o utrzymanie miejsc pracy – mówi Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.

- Nikt z nas takiej sytuacji wcześniej nie doświadczył. Podczas największych kryzysów w 2009 r. i w 2008 r. mieliśmy sytuację, w której obroty spadały nam o 30 proc. Tymczasem teraz będziemy mieli prawdopodobnie miesiąc lub dwa, gdy one spadną do zera – zauważa Marek Piechocki, prezes zarządu LPP.

Czy LPP jest przygotowana na taki scenariusz?

- Jestem przekonany, że kolegami z zarządu zrobiliśmy wszystko, żeby przygotować firmę najlepiej jak się dało do potencjalnego kryzysu, który mógł się zdarzyć. Od roku niemal cały świat wypatrywał spowolnienia gospodarczego. Jednak należy podkreślić, że czegoś takiego nikt się nie spodziewał. Zatem mogę powiedzieć, że byłem przygotowany do normalnego kryzysu, ale do obecnej sytuacji raczej trudno było się przygotować – przyznaje Marek Piechocki.

Prezes podkreśla, że w tej chwili firma walczy przede wszystkim o utrzymanie miejsc pracy.

- Wszyscy, którzy pracują w handlu detalicznym zatrudniają bardzo dużo osób w sklepach. Właściwie w tej chwili uczestniczę tylko w obradach różnych sztabów kryzysowych. Jeden pracuje nad zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, ponieważ boimy się koronawirusa, a drugi ustala strategię przetrwania gospodarczego. Wiadomo, że po kryzysie epidemicznym nadejdzie gospodarczy. Gdy sklepy się otworzą na przykład w maju, to klienci przecież nie ruszą do nich szturmem – tłumaczy prezes LPP.

Dodaje, że firma rozpoczyna negocjacje z różnymi podmiotami, w tym z galeriami handlowymi, ale jest jeszcze za wcześnie na ujawnianie szczegółów.

- Najważniejsze, że rząd nas wspiera w tych działaniach – podkreśla Marek Piechocki.