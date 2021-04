Maria Peszek zaśpiewa w Hali Koszyki

Autorka mocnych, bezkompromisowych i przejmujących tekstów. Wyrazicielka postaw i systemu wartości sporej grupy Polaków i Polek. W piątkowy wieczór wystąpi w niezwykłej scenerii dizajnerskich wnętrz Hali Koszyki w Warszawie. Ze względu na obowiązujące obostrzenia koncert odbywa się w formule online i będzie go można zobaczyć o godz. 19 na profilach Hali Koszyki i Globalworth na Facebooku. Koncert będzie dostępny jedynie przez 24 godziny.

Aktualne informacje o koncercie dostępne są na wydarzeniu Koncert online na Koszykach – Maria Peszek.

Maria Peszek – wokalistka, aktorka, autorka tekstów, performerka. Przez dziesięć lat aktywności aktorskiej grała u najważniejszych reżyserów teatralnych i filmowych, tworząc szereg wielokrotnie nagradzanych ról. Od 2005 roku koncentruje się głównie na twórczości muzycznej. Wydała cztery albumy solowe: miasto mania (2005) / maria Awaria (2008) / Jezus Maria Peszek (2012) / Karabin (2016). Każdy z nich wywoływał burzę i jednocześnie okazywał się artystycznym i komercyjnym sukcesem.

Określana jako „koncertowe zwierzę” Maria Peszek zagrała ponad 400 entuzjastycznie odebranych koncertów w Polsce i za granicą, na scenach klubowych oraz na najważniejszych polskich i europejskich festiwalach. Laureatka prestiżowych nagród między innymi: Paszportu Polityki, Fryderyków, Wdech, Gazety Wyborczej i Fenomenu Przekroju. Autorka przejmujących i bezkompromisowych tekstów poruszających tematy religijności, polskości, tradycyjnych ról społecznych, niejednokrotnie wstrząsających polską opinią publiczną.

- Hala Koszyki to miejsce, które na co dzień kipi towarzyską atmosferą. W czasach, kiedy nie możemy się w niej spotkać przy wspólnym posiłku i kieliszku ulubionego trunku, wsłuchując się w lecącą w tle muzykę i gwar warszawskiego tygla, postanowiliśmy dać naszym bywalcom namiastkę tego, za czym wszyscy tak bardzo tęsknimy. Bardzo się cieszę, że tak utalentowana artystka jak Maria Peszek zaśpiewa we wnętrzach Koszyków. Mam nadzieję, że ten koncert naładuje nas odpowiednią dawką energii, dzięki której już niedługo, pozytywnie nastrojeni, wrócimy do Hali Koszyki, ulubionego miejsca spotkań mieszkańców Warszawy - mówi Piotr Krowicki, Marketing Manager w Globalworth Poland.

Hala Koszyki została wzniesiona ponad 100 lat temu przy ulicy Koszykowej w Warszawie na terenie ówczesnego folwarku Koszyki. Zaprojektowana w secesyjnym stylu przez architekta Juliusza Dzierżanowskiego, dopiero jesienią 2016 roku wróciła na mapę miasta jako wyjątkowy punkt towarzyski i kulinarny, gdzie można zjeść w kilkunastu restauracjach i barach lub kupić produkty spożywcze do domu. Kompleks obejmuje 16 000 mkw. powierzchni biurowej i 6 500 mkw. powierzchni handlowej. Właścicielem i zarządcą Hali Koszyki jest Globalworth.