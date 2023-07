Marius&Louis w galerii Dominikańskiej ma nową lokalizację. Klienci znajdą go koło salonu Fielmann.

Marka Marius&Louis odświeżyła lokalizację w galerii Dominikańskiej.

Nowy sklep Marius&Louis w Dominikańskiej sąsiaduje z Fielmann.

W segmencie dom Dominikańska ma też marki: Duka, Elemthebrand, Homla, Parktel i Megapunkt.

W nowym sklepie Marius&Louis czekają na klientów żakardowe poduszki, wzorzyste tkanin, lampy i inne dodatki. Nowa lokalizacja sklepu to poziom zero w sąsiedztwie salonu Fielmann.

Galeria Dominikańska we Wrocławiu, której właścicielem jest Atrium European Real Estate Limited, to jedno z największych centrów handlowych w regionie. Oprócz nowych najemców, w galerii znajdują się sklepy takie jak Media Markt, Reserved, Apart, CCC, Cropp, Cukiernia Sowa, Deichmann, Diverse, Douglas, Empik, Homla i Kazar, które oferują szeroki wybór produktów dla klientów.

Marius&Louis to polska rodzinna marka. Oferta składa się z artykułów tworzonych głównie w krótkich seriach i na wyłączność

Lokalizacje Marius&Louis:

Poznań, Stary Browar (Atrium +2)

Wrocław, Galeria Dominikańska

Nowa Ziemia, Świerzawa

