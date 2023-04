Wraz z początkiem wiosny do grona najemców Manufaktury w Łodzi dołączyła marka CEWE Fotojoker, która na polskim rynku działa od blisko 30 lat.

Goście Manufaktury zyskali nowy punkt z profesjonalnymi usługami fotograficznymi i sprzętem.

Salon w Manufakturze zajmuje lokal o powierzchni prawie 80 mkw.

W salonie CEWE Fotojoker w Manufakturze można nabyć najnowsze produkty z zakresu fotografii cyfrowej i analogowej, w tym sprzęt i ponad 120 personalizowanych fotoprezentów, np. CEWE fotoksiążkę, kalendarz, kubek ze zdjęciem i wiele innych. To także miejsce oferujące wszechstronny zakres usług fotograficznych, w tym wykonania zdjęć do dokumentów oraz testów sprzętowych i warsztatów. W każdym ze sklepów istnieje możliwość skorzystania z pomocy ekspertów – pasjonatów fotografii, którzy udzielają profesjonalnych porad na każdym kroku. Marka wciąż chce się rozwijać i utrzymywać pozycję lidera rynku usług foto w Polsce, a otwarcie nowego punktu w Manufakturze to kolejny krok do wzmocnienia pozycji biznesowej.

W naszej ofercie dostępne są produkty i akcesoria fotograficzne najbardziej znanych i renomowanych marek, takich jak: Canon, Sony, Nikon, Fujifilm, Sigma czy Instax. Każdy znajdzie u nas coś dla siebie, niezależnie od tego czy jest profesjonalnym fotografem czy hobbistą, amatorem. Dla wszystkich znajdzie się sprzęt skrojony na miarę osobistych potrzeb. Salon w Manufakturze oferuje szeroki wachlarz usług - można między innymi wykonać zdjęcia do każdego rodzaju dokumentu, także zdjęcia biznesowe, ale można też zamówić odbitki czy wydrukować je w jednym z fotokiosków CEWE. Manufaktura jest bardzo ważnym punktem na mapie Łodzi. CEWE FOTOJOKER to marka premium, więc celujemy w najbardziej prestiżowe lokalizacje. Z tego powodu nie mogło nas zabraknąć właśnie tutaj – informuje Krzysztof Woźniak, Dyrektor Handlowy CEWE i CEWE Fotojoker.

CEWE Fotojoker. Fot. Mat. pras.

