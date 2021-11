Marka Desigual otworzyła salon w Designer Outlet Warszawa

18. listopada w Designer Outlet Warszawa swój salon otworzył znany z zamiłowania do barw i faktur Desigual. To kolejna już hiszpańska marka w ofercie tego centrum handlowego.

Znana i lubiana marka Desigual otworzyła sklep w lokalu o powierzchni 312 mkw.

Nowy salon dołączył tym samym do grona ponad 500 punktów sprzedaży na całym świecie.

– Desigual już jakiś czas temu zdobył serca polskich klientów. Niepowtarzalne wzornictwo i DNA marki głęboko zakorzenione w ekologii i działaniach na rzecz recyklingu mocno wpisują się w silny trend zrównoważonej mody. Tym bardziej cieszymy się, że tenant mix Designer Outlet Warszawa uzupełniła tak ciekawa i zaangażowana marka. Dzięki temu otwarciu, salon w naszym centrum dołączył do mapy sklepów firmowych Desigual, po Nowym Jorku, Singapurze czy rodzimej Barcelonie – mówi Agnieszka Kuś Senior Marketing Manager Designer Outlet Warszawa.

Wśród bogatych kolekcji damskiej i męskiej, klienci mogą wybrać oryginalne projekty, które z pewnością pozwolą wyróżnić się w tłumie. Niepowtarzalne wzornictwo Desigual to znak rozpoznawczy marki, która wykorzystuje modę, aby użytkownicy mogli eksponować optymizm i najlepszą wersję samych siebie.

W nowo otwartym salonie klienci Designer Outlet Warszawa znajdą niepowtarzalne okrycia wierzchnie, swetry, sukienki, buty, kolekcje sportowe i akcesoria, z których dosłownie bije barceloński koloryt i zamiłowanie do wzorów i architektonicznych struktur. Wszystkie kolekcje dostępne są zawsze w przedziale rabatowym 30-70 proc. taniej w porównaniu do cen regularnych.

Nowy outlet Desigual sąsiaduje z salonem Tous - inną hiszpańską marką dostępną w Designer Outlet Warszawa.