Międzynarodowa marka biżuterii Teilor rozważa kolejne otwarcia w Polsce. - Do naszych już działających salonów przyjeżdżają klienci z innych miast. Musimy odkrywać nowe lokalizacje - mówi Anda Jurcă, Commercial & Product Director w Teilor.

Teilor posiada ponad 60 butików w całej Europie.

W Polsce Teilor ma sześć salonów sprzedaży oraz imponujące portfolio luksusowej biżuterii z diamentami.

W portfolio marki znajdują się wyroby jubilerskie z diamentami, m.in. klasyfikowanymi przez najbardziej prestiżowe instytuty potwierdzające autentyczność brylantów: De Beers Institute of Diamonds lub GIA - Gemological Institute of America.

Każdy element biżuterii z kolekcji marki Teilor wykonywany jest z 14 lub 18-karatowego złota albo platyny i posiada certyfikat gwarancyjny.

Aktualnie pod marką Teilor działa w Polsce sześć salonów. Trzy z nich znajdują się w Warszawie (Westfield Mokotów, Westefield Arkadia i Złote Tarasy), dwa w Poznaniu (Stary Browar, Posnania) i jeden we Wrocławiu (Wroclavia). Jednak, jak dowiedział się portal PropertyNews.pl, sieć zdecydowała się na kolejne otwarcia i rozwój oferty w kraju nad Wisłą.

Polska jest kluczowym rynkiem dla marki Teilor. Nasze sklepy służą nie tylko sprzedaży, ale również budowie wizerunku marki. Będziemy kontynuować naszą ekspansję w Polsce. Ruch w sklepach i rosnąca liczba lojalnych klientów pokazują, że Polacy kochają naszą biżuterię i design. Co więcej, do naszych już działających salonów przyjeżdżają klienci z innych miast, co jest dla nas potwierdzeniem, że musimy odkrywać nowe lokalizacje - zapewnia Anda Jurcă, Commercial & Product Director w Teilor.

Gdzie w takim razie powstaną nowe salony Teilor? - Podjęcie takiej decyzji wymaga wielu szczegółowych analiz. Musimy, np. znaleźć dostępną – odpowiednią dla naszych standardów – powierzchnię. To proces, który wymaga cierpliwości - zastrzega Anda Jurcă.

Salon międzynarodowej marki biżuterii luksusowej Teilor, mat.pras.

Teilor jest międzynarodową marką salonów jubilerskich, która wdraża spójną koncepcję we wszystkich krajach, w których działa. Powierzchnia salonów waha się od 33 mkw. do 120 mkw. Odzwierciedleniem wizji marki jest koncept Orange, dostosowany do każdej przestrzeni. - Nasze salony są luksusowo urządzone, a powierzchnia sprzedaży zaprojektowana jest według najnowszych trendów - przekonuje Anda Jurcă. - Z kolei w portfolio produktowym w Polsce mamy kolekcję klasycznego żółtego złota oraz luksusową biżuterię oprawioną w białe i różowe złoto.

Ceny produktów wahają się od 500 zł za biżuterię z 14 lub 18-karatowego złota, do nawet 900 tys. zł za efektowną biżuterię z brylantami i kamieniami szlachetnymi.

Teilor stawia na relacje

Jak zapewnia, sklepy Teilor oferują unikalne doświadczenie zakupowe, oparte o spersonalizowane potrzeby każdego klienta, zarówno w środowisku stacjonarnym, jak i online.

Teilor zostanie w Polsce na stałe. Nasze sklepy to nie tylko biżuteria z diamentami i kamieniami szlachetnymi. Zależy nam na budowaniu silnych, trwałych relacji z klientami - mówi.

Salon jubilerski Teilor we Wrocławiu, mat.pras.

Commercial & Product Director w Teilor oceniła również globalną kondycję rynku.

Rynek produktów luksusowych po raz kolejny udowodnił swoją odporność na kryzys. Pomimo przeciwności gospodarczych i obaw przed globalną recesją, branża luksusowa będzie się rozwijać – choć nieco wolniej. Na światowym rynku, osobiste dobra luksusowe pokrywają 25 proc. całkowitych wydatków - komentuje Anda Jurcă.

Salon Teilor w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia, mat.pras.

Jej zdaniem, luksusowe marki, by utrzymać dobrą pozycję, będą musiały definiować się na nowo.

- W dzisiejszych czasach historia staje się ważniejsza niż marka, luksus jest oznaką wyrażania siebie, a nie statusem, a biżuteria staje się aktywem inwestycyjnym, a nie jedynie dobrem, które się posiada - podsumowuje.

