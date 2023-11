Zaledwie dziewięć miesięcy od otwarcia pierwszego sklepu w Polsce, marka Lush zaprosi klientów do drugiej lokalizacji.

Lush otworzy swój sklep w warszawskim centrum handlowym Westfield Arkadia.

Powita klientów już 24 listopada o godzinie 12:00.

Nowy sklep będzie miał 107 mkw.

Nowy sklep jako jeden z pierwszych na świecie będzie miał nowy wystrój wnętrza, zgodny z koncepcją ReMind. To wyjątkowy projekt skupiający się na przekazywaniu wartości marki i wyraźnej ekspozycji poszczególnych kategorii produktów. Od historii składników po zalety kosmetyków, klienci będą mogli dowiedzieć się więcej o tym, czym zajmuje się firma Lush i jakie są jej wartości.

Sklep Lush Złote Tarasy. Fot. Mat. pras.

Koncepcja ReMind naprawdę przypomina zarówno klientom, jak i pracownikom o wszystkich niesamowitych korzyściach, jakie produkty Lush przynoszą nie tylko ich skórze i włosom, ale także planecie.

Działania związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem są również widoczne w projekcie wnętrza. Znajdujące się w sklepie meble zostały wykonane przez firmy o podobnych wartościach. Blaty to dzieło Good Plastics Company, firmy produkującej tworzywa sztuczne, które w 100 proc. pochodzą z recyklingu i nadają się do ponownego przetworzenia. Na przykład biały materiał, który zostanie wykorzystany, o nazwie Vintage Pearl, pochodzi ze zużytych lodówek, a czarny materiał o nazwie Dark Knight pochodzi ze zużytej elektroniki domowej, takiej jak odtwarzacze DVD. Natomiast front sklepu to Senso, który posiada certyfikat cradle to cradle i jest wykonany z naturalnych materiałów.

Lush. Złote Tarasy. Fot. Mat. pras.

Nowy sklep będzie miał 107 mkw. i tradycyjnie, będzie podzielony na strefy dedykowane różnym kategoriom produktów. Klienci będą mieli możliwość powąchać i dotknąć kosmetyków, a także skonsultować swoje potrzeby i wybrać to co najbardziej im odpowiada.

W dniu otwarcia odwiedzający będą mieli wyjątkową możliwość własnoręcznego zrobienia bomby do kąpieli, kostki bąbelkowej lub świeżej maski do twarzy.

Ponadto dla pierwszych 50 osób, które zrobią zakupy w nowym sklepie przewidziany jest prezent.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl