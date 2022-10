Marka NKD otworzyła sklep w N-Parku w Łanach pod Wrocławiem. Niemiecka sieć handlowa liczy ponad 2 tys. salonów w Niemczech, Austrii, we Włoszech, w Słowenii, Czechach, Chorwacji oraz w Polsce.

Grupa NKD posiada łącznie około 2 tys. sklepów w Europie.

Lokale handlowe marki mają zwykle powierzchnię od 300 do 400 mkw.

N-Park w Łanach położony jest przy granicy Wrocławia. W bezpośrednim obszarze oddziaływania centrum znajduje się ok. 20 tys. osób.

Grupa NKD posiada łącznie około 2 tys. sklepów, najczęściej w małych i średnich miastach w Niemczech, ale także w Austrii, Włoszech, Słowenii, Czechach, Chorwacji i Polsce.

Marka NKD otworzyła sklep w N-Parku w Łanach pod Wrocławiem. Fot. NKD/Facebook.

Od 2007 r. klienci NKD z Niemiec, Austrii i Włoch mogą również kupować online przez całą dobę – i odbierać swoje zamówienia w pobliskim sklepie za pomocą Click & Collect lub zlecić dostawę prosto do domu.

Asortyment NKD to takie kategorie, jak moda młodzieżowa i sportowa, a także artykuły gospodarstwa domowego i tekstylia domowe. Lokale handlowe marki mają zwykle powierzchnię od 300 do 400 mkw.

NKD posiada silnego partnera w postaci spółki inwestycji finansowych TDR Capital, która specjalizuje się w handlu detalicznym oraz w branży rozrywkowej.

N-Park dla lokalnych mieszkańców i klientów tranzytowych

N-Park w Łanach położony jest przy granicy Wrocławia. W bezpośrednim obszarze oddziaływania centrum znajduje się ok. 20 tys. osób - są to zarówno mieszkańcy gminy Czernica, w której leżą Łany, jak i przyległego wrocławskiego osiedla Strachocin. Położenie N-Parku bezpośrednio przy rondzie Wschodniej Obwodnicy Wrocławia sprawia, że jest to centrum adresowane zarówno do lokalnych mieszkańców, jak i klientów tranzytowych.

Na powierzchni najmu ok. 5 tys. mkw. znajduje się ok. 10 lokali. Mix najemców obejmuje operatora spożywczego, salon z elektroniką, drogerię, aptekę, salony odzieżowe i usługi. Obok centrum projektowana jest restauracja typu drive-thru i stacja benzynowa.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl