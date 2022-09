Sinsay generuje ok. 40 proc. sprzedaży LPP, a grupa intensywnie stawia na jego rozwój. Efekt ten będzie wspierany przez obecność uchodźców, których koszyk zakupowy jest przeważony podstawowymi produktami - piszą analitycy BM mBanku.

Analitycy BM mBanku, w raporcie z 15 września wznowili wydawanie rekomendacji dla LPP od zalecenia „kupuj".

Uważają, że spółka jest relatywnie odporna na nadchodzące spowolnienie gospodarcze na tle branży.

Optymizm wynika z: istotnego udziału segmentu value-for-money w miksie sprzedaży, solidnego bilansu, oczekiwanej odbudowy sprzedaży po opuszczeniu Rosji, atrakcyjnych perspektyw rozwoju w średnim terminie oraz ryzyka zwiększonej ekspansji fiskalnej w Polsce.

Wraz z nadchodzącym spowolnieniem gospodarczym i erozją dochodu klienci będą wybierać produkty z niższej półki cenowej.

Analitycy widzą potencjał w marce Sinsay. "Sądzimy, że głównym beneficjentem tego środowiska będzie Sinsay, oferujący relatywnie tanie produkty. Już obecnie Sinsay generuje ok. 40 proc. sprzedaży, a grupa intensywnie stawia na jego rozwój. Efekt ten będzie wspierany przez obecność uchodźców, których koszyk zakupowy jest przeważony podstawowymi produktami" - piszą.

"Utrata rynku rosyjskiego przyniesie negatywne implikacje dla Grupy (biznes rosyjski stanowił ok. 20% sprzedaży, posiadał wyższą marżę brutto o ok. 4 p.p. i niższe koszty SG&A/mkw od reszty biznesu LPP, wartość księgowa ok. 1,3 mld PLN). Grupa zamierza jednak przesunąć nakłady inwestycyjne w kierunku krajów bałtyckich i regionu SEE, zamykając rok 2022/23 lekkim spadkiem powierzchni ok. 8% r/r i wzrostem sprzedaży do 16 mld PLN. Uważamy, że spółka będzie w stanie tego dokonać (zakładamy 15,6 mld PLN przychodów)" - uważają.

"Sądzimy, że w 2022 roku nastąpi redukcja marży brutto o 5,7 p.p. i marży EBITDA skor. o 7,2 p.p. r/r. (brak sprzedaży w Rosji, wyższe rabatowanie). W średnim terminie spółka posiada bardzo atrakcyjne perspektywy rozwoju. Grupa zamierza zwiększyć powierzchnię o odpowiednio 15% i 10%-15% r/r w 2023 i 2024 roku. Plany zakładają rozwój przede wszystkim segmentu Sinsay oraz ekspansję geograficzną w SEE m.in. w Rumunii i Bułgarii, zwiększając tym samym ekspozycję na regiony, w których rynek odzieży ma rozwijać się znacznie szybciej od całego rynku europejskiego (CAGR EBITDA 2021-25 odpowiednio 14% i 10% dla Rumunii i Bułgarii vs. 3,5% dla Europy). (...) W rekomendacji zakładamy, że nie nastąpi eskalacja konfliktu na linii Chiny – Tajwan, co spowodowałoby utratę ok. 1/3 dostawców Grupy i znacząco zwiększyłoby koszty transportu" - czytamy w raporcie.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl