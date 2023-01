Wdrożenie przeprowadzone zostało etapami, a rozpoczęło się od gruntownego szkolenia dla wszystkich pracowników KOMFORT – zrealizowanego jeszcze w zeszłym roku. Szkolenie miało na celu wyposażenie pracowników KOMFORT w obszerną wiedzę produktową oraz niezbędne umiejętności i kompetencje gwarantujące komfortowe doznania klientów podczas procesu zakupu drzwi.

Obecny etap wdrożenia współpracy to implementacja eskpozycji asortymentu PORTA w sklepach KOMFORT HOME. Na tą chwilę jest ona w większości z 160 sklepów stacjonarnych marki.

Współpraca z PORTA niesie zarezerwowaną tylko dla klientów KOMFORT unikalną na rynku propozycję obsługi przed- i posprzedażowej, pod postacią tzw. Usługi Standard i Premium. To niezwykle istotny i wyjątkowy z punktu widzenia Klientów element ofertowy. Usługę można aktywować w ciągu 30 dni od montażu. Klient KOMFORTU zyskuje ochronę na całe zamówienie (ościeżnica, skrzydło drzwi, klamki, okucia) na okres 5 lat. Ta oferta jest ograniczona czasowo.

Z kolei PORTA korzysta z kolejnego kanału dystrybucji swoich produktów za pomocą 160 stacjonarnych sklepów KOMFORT, a także możliwości zamawiania produktów poprzez stronę www.komfort.pl. Właśnie tu dostępna jest możliwość przeprowadzenia klienta przez unikalny i technologicznie zaawansowany proces konfiguracji drzwi.

Egzekwując wdrożenie nowej marki drzwiowej do asortymentu KOMFORT, realizujemy konsekwentnie strategię rozwoju opartą na przekonaniu, że tylko świetniej jakości produkty, podane w sposób przystępny, bez niepotrzebnych utrudnień w procesie zamawiania i montażu, są w stanie przyciągnąć do naszych sklepów klientów. Pragniemy, by klienci czuli się u nas naprawdę komfortowo, a Sklepy KOMFORT stały się synonimem naszego hasła „Urządzamy dom od A do Z”. Wzajemna współpraca obu marek to zapewnienie prostego i w pełni komfortowego procesu zakupowego drzwi - mówi Konrad Jezierski, Omni-Sales Director w Sklepy Komfort S.A.