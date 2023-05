TEDi jest niemiecką marką ekonomiczną obecną na polskim rynku od 2018 roku. Wśród bogatej oferty sklepów firmowych są między innymi środki czystości, artykuły kosmetyczne, samochodowe, spożywcze czy akcesoria dla zwierząt. Sieć do tej pory uruchomiła ponad 200 sklepów w całej Polsce.

Od 27 kwietnia z oferty marki TEDi mogą korzystać klienci Centrum Handlowego Auchan Gdańsk. Nowy sklep TEDi w tym obiekcie zajął lokal o powierzchni ponad 690 mkw. W przestronnej przestrzeni klienci zrobią wygodne zakupy dla całej rodziny, jak również znajdą szeroki wybór artykułów dekoracyjnych i przemysłowych.

Zależy nam na tym, żeby Centrum Handlowe Auchan Gdańsk, które jest obiektem o ugruntowanej pozycji na pomorskim rynku, rozwijało się przede wszystkim pod kątem oferty handlowej. Dlatego dbamy o to, by tenant-mix tego miejsca był jak najbardziej zróżnicowany i zapraszamy do współpracy nowe marki. Cieszymy się, że marka TEDI zdecydowała się dołączyć do grona naszych najemców. Pierwsze dni po otwarciu pokazują, że sklep cieszy się dużym zainteresowaniem klientów – mówi Monika Brandeburg, Property Manager Centrum Handlowego Auchan Gdańsk.