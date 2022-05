Marka YES i Designer Outlet Sosnowiec powiedziały sobie "tak"

Ofertę centrum Designer Outlet Sosnowiec poszerzyła polska marka biżuteryjna Yes.

Designer Outlet Sosnowiec ma nowy sklep z biżuterią.

Do centrum w Sosnowcu wprowadzi się Yes.

Nowy lokal Yes zajmie 90 mkw.

Nowo otwarty salon zajął lokal o powierzchni ponad 90 mkw., gdzie kupujący znajdą pełną ofertę marki w atrakcyjnych outletowych cenach.

– Biżuteria jest lubianą i poszukiwaną przez naszych klientów grupą asortymentu. Wybierana często ze specjalnym przeznaczeniem dla wyjątkowych osób, ale również niejednokrotnie w charakterze niezobowiązującego prezentu. Dlatego bardzo nas cieszy fakt, że do grona znanych i lubianych marek biżuteryjnych dołączyła marka YES. Pozwala to na poszerzenie oferty Designer Outlet Sosnowiec w tym segmencie – mówi Elżbieta Zygmunt, Marketing Manager Designer Outlet Sosnowiec, ROS Retail Outlet Shopping.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Fot. mat. pras.

Salon Yes jest kolejnym sklepem jubilerskim w centrum obok Apart, W.Kruk oraz Zirkon. Marka jest obecna na polskim rynku od ponad czterdziestu lat. Dziś ma ponad 160 salonów i choć jako pierwsza otworzyła sklep internetowy, to nadal powstają kolejne stacjonarne takie jak w Designer Outlet Sosnowiec, które są chętnie odwiedzane przez klientów ceniących kontakt z tym szczególnym produktem.

W ofercie Yes znajdują się kolekcje złote i srebrne, diamenty i brylanty, perły i inne kamienie szlachetne. Flagowym produktem są solitery, czyli pierścionki zaręczynowe z opatentowanym diamentem idealnym (specjalny szlif posiadający 82 facety).