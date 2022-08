Markat Plus ma nowe centrum dystrybucji

Nowe centrum dystrybucyjne Markat Plus startuje pod Krakowem.

Firma Markat Plus, dystrybutor płyt i materiałów drewnopochodnych zdecydowała się wynająć ponad 7,3 tys. mkw. powierzchni magazynowej i biurowej w Panattoni Park Kraków III.

To kolejne centrum dystrybucyjne lidera w branży w regionie Małopolski, które będzie pełniło również funkcję showroomu. Markat Plus w transakcji reprezentowała firma Axi Immo.

Markat Plus od 2006 r. zajmuje się sprzedażą materiałów budowlanych ze specjalizacją we wszystkiego rodzaju płytach budowlanych i konstrukcyjnych. Firma oferuje również płyty meblowe w tym płyty drewniane i drewnopochodne. Markat Plus od kilku jest autoryzowanym przedstawicielem marki SWISS KRONO oraz PAGED Sklejka w Polsce.

- Poszukiwaliśmy magazynu zlokalizowanego na południe od Krakowa, w stosunkowo niedużej odległości od siedziby głównej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uważamy, że lokalizacja w pobliżu A4 oraz w bezpośrednim sąsiedztwie dużej aglomeracji istotnie zwiększy nasze możliwości dystrybucyjne. Zdecydowaliśmy się wynająć powierzchnię magazynową w centrum dystrybucyjnym Panattoni Park Kraków III, ponieważ sądzimy, że w obecnej sytuacji rynkowej tj. przy rosnącej inflacji, która ma bezpośrednie przełożenie na wzrost cen materiałów i wykonawstwa bezpieczniejszą opcją będzie leasing długoterminowy - komentuje Michał Banasik współwłaściciel firmy Markat Plus.

Firma Markat Plus zajmie 6 960 mkw. powierzchni logistyczno-dystrybucyjnej, którą uzupełni 370 mkw. nowoczesna przestrzeń biurowo-wystawowa.

- Klient od początku współpracy był bardzo konkretny i miał mocno sprecyzowane oczekiwania: po pierwsze względem poszukiwanej powierzchni, a po drugie w kontekście rzetelnego i doświadczonego na rynku dewelopera. Po ustaleniu najważniejszych parametrów dotyczących nowego centrum logistycznego szybko przystąpiliśmy do przeselekcjonowania oferty istniejących parków magazynowych. Wybór Panattoni Park Kraków III okazał się najlepszą dostępną opcją m.in. ze względu na dużą elastyczność przy aranżacji showroomu oraz możliwość przyszłej ekspansji pod jednym dachem - wyjaśnia Marta Nowik, konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Axi Immo.

- Krakowski rynek magazynowy należy do tych bardzo wymagających, w których o sukcesie transakcji decydują wielokrotnie detale. Dużą zaletą naszego parku magazynowego jest jego komfortowa lokalizacja pod względem oddalonego o niecałe 3 km wjazdu na autostradę A4, a także wysoki standard techniczny samej nieruchomości - przekonuje Filip Noworól, Senior Leasing Manager, Panattoni.

Panattoni Park Kraków III to nowoczesny park magazynowy o powierzchni 34 500 mkw. zlokalizowany ok. 10 km na południowy zachód od centrum Krakowa, w pobliżu (ok. 3 km) węzła komunikacyjnego łączącego autostradę A4 z europejską trasą E40 i drogą krajową nr 44. W podstawowym wyposażeniu centrum dystrybucyjnego znajdują się place manewrowe o głębokości minimum 35 m, szerokie miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych i osobowych, całodobowa ochrona i telewizja przemysłowa.