Marketing w czasach malejących budżetów

Czas pandemii wiele zmienił w zwyczajach konsumenckich i te zmiany pozostaną z nami na dłużej. Ewaluowało zamiłowanie klientów do nowych technologii, klienci poszukują inspiracji i chętnie czerpią ją również od siebie nawzajem, a wygoda stała się jednym z ważniejszych wyznaczników zachowań zakupowych. Nie należy zapominać również o kondycji finansowej branży po pandemii. Budżety marketingowe, będące kombinacją składek najemców i nakładów właścicieli, zmalały znacznie, co oznacza, że działania muszą być maksymalnie skuteczne i ciągle pomysłowe przy malejących nakładach finansowych.

Jak zatem, według naszego doświadczenia i możliwości finansowych, najskuteczniej zachęcić klienta do odwiedzin centrum handlowego? To niezaprzeczalnie mix wielu narzędzi, ale przede wszystkim znajomości potrzeb klienta i możliwości konkretnego obiektu. Mając świadomość, czego klient oczekuje, można przygotować akcje zgodne z jego preferencjami i często niedrogie, zamiast celować na oślep i „przepalać” budżety na efektowne, ale nieskuteczne działania. Nigdy jednak nie będzie to jedno podejście. Nowoczesne technologie i szeroko pojęta promocja on-line zyskują na znaczeniu, bo są dodatkowymi drogami dotarcia do klientów i poszerzenia tej społeczności o nowe grupy. CREAM Property Advisors ma tego świadomość, dlatego poczyniło krok ku digitalizacji centrów. W Galerii Askana wprowadzono m.in. aplikację mobilną, która jest narzędziem wygodnym tak dla klientów, jak i dla najemców, którzy sami mogą publikować swoje treści przez dedykowany panel zarządzania. Bardzo ważne jest tu, by zsynchronizować narzędzia i wykorzystywane kanały: aplikację, social media czy kanał na YouToube. Dla przykładu: biorąc pod uwagę zmieniające się trendy i oczekiwania klientów, w Askanie zmieniono formułę wybranych działań. Modowy cykl „Askana Stylove” to już nie tylko zdjęcia. W tej chwili mistrzyni wizażu i stylizacji prezentuje inspiracje w formie materiałów video na kanale YouTube, ale również na profilu na Facebooku i w aplikacji. Należy dbać o ciekawy content i formę. Prezentacja stylizacji przez mieszkańców miasta zyskuje zasięg viralowy i jest formą budowania relacji z lokalną społecznością. Owszem – miło spojrzeć na outfit celebryty i się nim zachwycić, jeszcze efektywniej jednak przemawia do klienta zaprezentowanie „dziewczyny z sąsiedztwa” i udowodnienie, że moda jest dla każdego i to kwestia przemyślanego wyboru decyduje o udanej stylizacji. Taka strategia przyczynia się również do wzrostu odwiedzin i obrotów w salonach centrum. Nowoczesne technologie TAK, ale stosowane z głową, będące częścią całej strategii – nie tylko dlatego, że wypada.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wśród działań zachęcających klientów do zakupów należy bezsprzecznie wymienić wszelkiego rodzaju akcje prosprzedażowe i lojalizujące klientów, atrakcje w postaci eventów tematycznych czy festiwali, które odnoszą się do zainteresowań i hobby. Nie bez znaczenia nadal pozostają akcje prospołeczne, czy te formy, które angażują centrum w imprezy i działania miejskie. W cenie jest kreatywność, nieszablonowe podejście nawet do najprostszej akcji, szacunek do odbiorcy i bycie wiarygodnym. W marketingu CREAM ważna jest dla nas świadomość, że to, co sprawdza się w jednej lokalizacji, już niekoniecznie będzie działać w innej, dlatego tak istotnym jest indywidualne podejście do każdego obiektu. Niezmiernie ważna jest współpraca z najemcami i partnerami zewnętrznymi. To dzięki nim i otwartości na wspólne działania, często jesteśmy miejscem, w którym dzieją się naprawdę ciekawe i wyjątkowe rzeczy – w wielu przypadkach praktycznie bezkosztowo. Nie mówimy jedynie o wielkich eventach, czasami to kameralne spotkania, które budują relacje na zawsze. One też świadczą o tym, że jesteśmy miejscem spotkań, miejscem z którym inni chętnie się utożsamiają i wybierają np. na premierę swojej książki, doceniając klimat i formę współpracy.

Autor: Anna Sip, PR & Marketing Senior Manager, CREAM Property Advisors